14 Şubat Sevgililer gününde çiçekçiler kaça kadar açık olacak?

14 Şubat Pazar Sevgililer Gününde Çiçekçiler Açık Mı? Pazar Günü Çiçekçiler Kaça Kadar Açık?

Koronavirüs salgınından dolayı hafta içi ve hafta sonu devlet tarafından işletmeler getirilen kısıtlamalardan dolayı herkes 14 Şubat Pazar gününe denk gelen sevgililer gününde çiçekçilerin açık olup olmadıklarını ve açıksa hangi saatler arasında açık olduklarını merakla araştırıyorlar. Bu konuya ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı genelge yayınladı. Genelge ile 14 Şubat Sevgililer Gününde çiçekçilerin açık olup olmadığı belli oldu.

14 Şubat Pazar Günü Çiçekçiler Açık Mı?

İçişleri Bakanlığının yayınladığı ek genelge 81 ilin valiliklerine gönderildi. Anadolu Ajansı muhabirinin edindiği bilgilere göre14 Şubat dolayısıyla talepte yaşanacak yoğunluk göz önünde bulundurularak "Çiçek Satışı Yapan İş Yerleri" konulu genelge hazırlandı.

Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 12 Şubat Cuma günü 20.00-­00.00 saatlerinde evlere servis, 13­-14 Şubat Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00­-17.00 saatlerinde iş yerlerinden ve evlere servis, 10.00­-00.00 saatlerinde ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecektir.

Bu kararlar kapsamında çiçekçiler, 14 Şubat Pazar günü açık olacaktır. Fakat evlere servis hizmeti verilebilecek, vatandaşlar koronavirüs tedbirlerine uymaya devam edeceklerdir.

Çiçekçiler Saat Kaçta Açılıp Kaçta Kapatıyor?

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeye göre 13-14 Şubat Cumartesi ve Pazar günleri, saat 10.00’da açılıp, 00.00’da kapanacaktır. Bu süre içerisinde saat 10.00 ile 17.00 arası iş yerlerinden ve evlere servis, 10.00 ile 00.00 saatlerinde ise sadece evlere servis şeklinde vatandaşlara hizmet vereceklerdir.