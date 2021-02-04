İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
TÜİK, Türkiye'nin 2020 yılı nüfusunu 83 milyon 614 bin 362 kişi olarak açıkladı
Son Dakika
TÜİK, Türkiye'nin 2020 yılı nüfusunu...

14 Şubat Sevgililer günü sevgili için hediye önerileri

Yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü'nde birçok kişi sevgilisine ne hediye edeceğini araştırmaya başladı. Sevgilisne hediye almayı düşünenler için yazımızda sevgiliye alınabilecek hediye önerilerine yer verdik.

04 Şubat 2021 Perşembe 17:23
14 Şubat Sevgililer günü sevgili için hediye önerileri
Takip Et:

Senenin en romantik günü olan 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşıyor. Birçok kişi sevgilisine ne hediye alacağını araştırmaya başladı. Koronavirüs salgını sebebiyle sevgisiyle uzak kalacak olanlarda hediye göndermek için şimdiden hediye siparişlerini vermeye başladı. Sevgiliye alınabilecek pek çok hediye varken karar veremeyenler için hediye önerilerini okumaya başladı.

14 Şubat Sevgililer Günü hediye önerilileri

-Hediye Çeki

Bir kadına hediye seçmek çok zor bir iştir. Ayrıca dolabı ağzına kadar kıyafet dolu olan bir kadına kıyafet seçmekte beğendirmekte güçtür. Bu yüzden sizde sevgilinize hediye çeki alın. Hediye çeki illa kıyafetle alakalı olmayabilir. Öneğin güzellik salonu için armağan edilen bir hediye çekine kimse hayır demez.

-

En çok istediği kitabı alın

Sevgilinizin en çok istediği kitabı araştırıp bulun. Eğer ülkede yoksa intenetten bularak sipariş verin ve sevgilinize hediye edin.

-

Deri ya da spor çanta

Garanti bir hediye arayanlar için sevgilinize deri ya da spor çanta alın. Kadınlar her zaman çantaya ihtiyaç duyarlar.

-Hobi Seti

Yaşanılan pandemi sürecinde herkes evindeyken sevgilinizin de canı sıkılmasın diye onun ilgi alanına giren hobi setleri alabilirsiniz.

-Spor ayakkabı

Erkeklerin en çok rahat ettikleri ayakkabı türü spor ayakkabıdır. Sizde sevgilinizin zevkine göre şık bir spor ayakkabı alabilirsiniz.

-Tıraş seti

Bakımlı erkeklerin vazgeçilmezi tıraş seti her zaman ihtiyaç duyacaklarının başında gelir. Garanti bir hediye olarak sizde erkek arkadaşınıza şık bir tıraş seti alabilirsiniz.

-Tasarım T-Shirt

Birçok yerden yaptırabileceğiniz hatta intenetten de siparişini verebileceğiniz özel tasarım T-shirt yaptırabilir sevgilinize hediye edebilirsiniz.



Son Güncelleme: 04.02.2021 17:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
14 şubatSevgililer GünüHediye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A101 4 Şubat Perşembe aktüel ürünler kataloğu! A101 indirimli ürünler
A101 4 Şubat Perşembe aktüel ürünler kataloğu! A101 indirimli ürünler
Almanya'dan gelen iki cenaze karışınca mezarlar tekrar kazıldı!
Almanya'dan gelen iki cenaze karışınca mezarlar tekrar kazıldı!
İstanbul'da seyir halinde lastiği patlayan araç hurdaya döndü
İstanbul'da seyir halinde lastiği patlayan araç hurdaya döndü
Kepez ilçesi'nde bekçiler hayatlarını riske atarak hayat kurtardılar
Kepez ilçesi'nde bekçiler hayatlarını riske atarak hayat kurtardılar
Uşak’ta ehliyeti olmayan otomobil sürücüsü elektrikli bisiklet ile çarpıştı
Uşak’ta ehliyeti olmayan otomobil sürücüsü elektrikli bisiklet ile çarpıştı
Eyüpsultan'da otobüs ve otomobil birbirine girdi: 3 yaralı!
Eyüpsultan'da otobüs ve otomobil birbirine girdi: 3 yaralı!

Popüler Haberler

Matrix 4 fragmanı ve yayın tarihi açıklandı!
Eminevim için ihtiyaç kredisi alınır mı? Şubat 2021 Eminevim sistemi ile ev sahibi nasıl olunur?
Rüyada babasının öldüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada babasının öldüğünü görmenin anlamı
süt parası nasıl alınır? 2021 Süt parası müracaat talep dilekçesi
Kanal D yeni dijital platformu DMAX ne zaman açılacak?
Ria para transferi nasıl yapılır? Ria anlaşmalı bankalar
Whatsapp bellek yetersiz sorunu ve bellek temizleme yöntemleri
Maria ile Mustafa Gonca kimdir? Gerçek adı ne? Tuğba Tutuğ oynadığı diziler
İbo Show 6 Şubat yeni bölüm konukları ve fragmanı
Özel Güvenlik kartı başvurusu nasıl yapılır? 2021 ÖGG silahlı, silahsız kimlik kartı nasıl alınır? Özel güvenlik kartı başvurusu ve fiyatları
Kuzey Yıldızı Fadime kimdir? Yasemin Hadivent hakkında bilgiler
Seksenler dizisi yeni bölümleri ne zaman başlıyor? Seksenler yeni sezon kanalı ve oyuncuları!
Askere giderken neler götürülmeli? Askere giderken yanınıza almanız gerekenler
Alev Alev dizisi Ali karakteri kimdir? Toprak Can Adıgüzel'in hayatı ve yer aldığı diziler
Korona virüs süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı için uyarı ve önemler!
BİM'de satılan Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop nasıl, alınır mı?
Mazeret izni kullanma şartları nelerdir, hangi şartlarda kullanılır? 2021
YKS sınavı kaç dakikadır? 2021 YKS konuları soru ve süre bilgileri
Şeref Bey oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Survivor Barış kimdir? Barış Özbek'in hayatı ve hakkında bilgiler
BİM Kumtel yağlı radyatör nasıl alınır mı? Kumtel yağlı radyatör inceleme ve yorumları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.