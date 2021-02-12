14 Şubat Sevgililer Günü gül kaç lira? 14 Şubat papatya, orkide, lale, sukulent, teraryum ve diğer çiçek fiyatları

Sevgililer gününün yaklaşması ile çiçek fiyatları merak edildi. 14 Şubat Sevgililer günü pazar gününe denk gelmesi ile koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu yasakları devam ediyor. Çiçekçilerin de kapalı olduğu günde sevgililer bu yıl hediyelerini daha önceden alacaklar. 2021 gül fiyatlarının değişmesi ile diğer çiçek çeşitlerinin ne kadar olduğu merak ediliyor.

14 Şubat sevgililer günü için gül fiyatları, çiçeğin kalitesine göre değişmekte olup bu fiyat genel olarak 10 veya 20 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Gülden sonra vazgeçilmez çiçekler arasında yer alan orkide ise 100-150 TL arasında fiyat değişikliği yaşanmaktadır.





Papatya, orkide, lale gibi diğer çiçek türleri ise çiçek kalitesine ve alınan çiçek sayısına, süslemesine göre değişiklik göstermektedir.



Sevgililer günü denilince akla ilk gelen kırmızı gül ise aşkın sembolleri arasında yer almaktadır. Kırmızı güller aşkı temsil ederken birçok dini veya siyasi sembol olarak anlam taşımaya devam etmektedir. Görüntüsü ile hoş duran çiçek renginden kaynaklı diğer güllerden daha ayrı tutulmaktadır.



