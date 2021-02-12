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14 Şubat sevgililer günü çiçek notları ; Eşe, sevgiliye romantik çiçek not ve sözleri

Bu sene, önceki senelere göre daha farklı geçecek olan 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaştı. Pazar gününe denk gelen 14 Şubat'ta maalesef sokağa çıkma kısıtlaması bulunmakta. Hediyelerini yüz yüzeyken veremeyecek olan çiftler, çiçekler ve hediyelerin üzerine hangi notları yazabileceklerini düşünmeye başladı. Sizin için derlediğimiz en güzel sevgi notları haberimizde..

12 Şubat 2021 Cuma 16:46
14 Şubat sevgililer günü çiçek notları ; Eşe, sevgiliye romantik çiçek not ve sözleri
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Çiftlerin birbirlerine sevgilerini temsil eden hediyeler gönderdiği 14 Şubat yaklaşıyor. Her sene büyük heyecanla beklenen sevgililer gününe özel hediyeler alan kişiler, bu hediyeler için hangi notları yazacaklarını düşünüyor. 

Bu yıl her seneden daha farklı geçecek olan sevgililer gününde maalesef sokağa çıkma kısıtlaması bulunmakta. Yapılacak olan planlar iptal olacak ya da ertelenecek. Fakat birbirlerine o gün için çiçek göndermek isteyen kişiler bulunabilir. Bu çiçeklerin üzerilerine yazacağınız anlamlı ve sevgi dolu sözler de bizden!

ÇİÇEK NOTLARI

Sen en büyük sevgiyi hak edecek kadar mükemmel ama herkesin sevmeyi hak edemeyeceği kadar özelsin. Sevgililer günümüz kutlu olsun sevgilim.

Yaşamak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olmaz!

Verilebilecek en güzel hediyeydi sevgin, görebileceğim en güzel görüntü, sevdaların en derini. Sesini duyabilmek büyük mutluluk, binlerce teşekkür binlerce sevgi sana sevgilim, Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

Sevgilerin en yücesi tadılabilecek hazzın en doyumsuz olanı yaşadığım, koklanacak en güzel koku, yaşanmış en büyük aşk bizimki. Seni seviyorum.

Yaşadığım en farklı ve en güzel duyguları senin sevgin verdi yüreğime sevgilim... Seni seviyorum.

Hayatımdaki varlığın için teşekkürler. Seni seviyorum.

Gerçek aşklar, sonsuza kadar gider. Benimle oraya gelir misin ?

Sensiz geçen her günüm şahidim olsun ki seni daima seveceğim

Ruhumun en güzel ve en temiz köşesinde sen varsın, seni sonsuza dek seveceğim

Seni ne çok sevdiğimi çiçeklere sor çünkü onlara fısıldadım aşkımızı...

Sen Benim kadınımsın, yarınlarıma umutlarımsın, sen benim hayat kaynağımsın, yarınlarım için bir merhabasın. Seni seviyorum,sevgilim!

SEVGİLİLER GÜNÜ 14 ŞUBAT’TA KUTLANMA SEBEBİ

Antik Roma’da da 15 Şubat bereket tanrısı Lupercus adına kutlanırdı. Özellikle genç kızlara, kurban edilen keçilerin kanları sürülür ve bunun doğurganlık artıracağına inanılırdı. 14 Şubat tanrılara ve tanrılar kraliçesi Juno’ya saygı ifadesi olarak tatil ilan edilirdi. Juno ise kadınlık ve evlilik tanrıçası olarak bilinmekteydi. 15 Şubat’tan önceki gün yani 14 Şubat’ta genç kız ve genç erkeklerin isimleri bir kağıda yazılarak toplanıyor, çekilen kağıtlar ile eşleştirme yapılıyordu. Bunun amacı ise genç kız ve genç erkeklerin bu günü yalnız geçirmemelerini sağlamaktı. Bu kura sonuçları genellikle daha sonra evlilikle neticelendiriliyordu. 14 Şubat’ın da sevgililer günü olarak kutlanması buna dayanmaktadır.



Son Güncelleme: 12.02.2021 16:46
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HediyeSevgililer Günü14 şubatçiçek Notları
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