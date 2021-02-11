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14 Şubat Sevgiler Günü çiçekçiler açık mı? 12, 13, 14 Şubat Çiçekçilere yasak var mı?

14 Şubat Sevgililer Günü bu yıl haftasonuna denk geldiği için herkes tarafından sokağa çıkma yasakları devam edecek mi, çiçekçiler açık olacak mı sorularının cevabı merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı bu konu hakkında bir genelge yayınladı ve 81 ilin valiliklerine gönderdi. Her haftasonu olan sokağa çıkma yasakları bu haftasonu da devam ediyor olacak. Çiçek satışı yapan işyerleri de 12 Şubat 20.00-00.00 arasında evlere servis, 13-14 Şubat 10.00-17.00 arasında iş yerinden ve evlere servis, 17.00-00.00 arasında ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecektir.

11 Şubat 2021 Perşembe 22:15
14 Şubat Sevgiler Günü çiçekçiler açık mı? 12, 13, 14 Şubat Çiçekçilere yasak var mı?
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12, 13, 14 Şubat Sevgiler Günü çiçekçiler açık mı, yasak var mı? İçişleri Bakanlığı Sevgililer Günü genelgesi

12-13-14 Şubat 2021’de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Sevgililer Günü için oluşturulan genelge hakkında araştırmalar yapılıyor. 14 Şubat için gün saydığımız bu zamanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Sorusunu vatandaşlar merak ediyor. Bu yıl haftasonu Pazar gününe denk gelmiş olan Sevgililer Günü için İçişleri Bakanlığı bu konuya ilişkin bir genelge yayınlamıştır. İçişleri Bakanlığı Sevgililer Günü genelgesi: 14 Şubat tarihinde çiçekçiler açık olacak mı, sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek mi? 

İçişleri Bakanlığı 14 Şubat Sevgililer Günü için yayınlamış olduğu genelgeyi 81 ilimizin valiliklerine iletti. Haftasonu kısıtlamalarının devam etmesi ile 12,13,14 Şubat’ta yasakların devam edip etmeyeceği merak konusu olmuştu. 

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SEVGİLİLER GÜNÜ GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı’nın 81 ilimizin valiliklerine gönderdiği genelgede,

"Sevgililer Günü'nü de kapsayan 12-13-14 Şubat tarihlerindeki kısıtlamalara yönelik ek genelge gönderildi. Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, 12 Şubat 20.00-00.00 arasında evlere servis, 13-14 Şubat 10.00-17.00 arasında iş yerinden ve evlere servis, 17.00-00.00 arasında ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek." İfadesi bulunmaktadır. 

 

12-13-14 ŞUBAT SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Haftasonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları için herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Her hafta olduğu gibi bu haftasonu da Cuma günü saat 21.00’dan pazartesi günü saat 05.00’a kadar devam edecek.



Son Güncelleme: 11.02.2021 22:15
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Anahtar Kelimeler:
14şubatSevgililergünüIçişleribakanlığı
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