14 Şubat eşe, nişanlıya, kız, erkek arkadaşa ve sevgiliye sevgililer günü mesajları

Her sene evli çiftlerin, çiçeği bununda sevgililerin büyük bir sevinçle ve merakla beklediği 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşıyor. Mutlu çiftlerin, yakın arkadaşların, birbirini seven herkesin hediyeler ile sevdiklerini mutlu edeceği 14 Şubat günü 2021 yılında Pazar gününe denk geliyor. Ayıcıkların, çiçeklerin, kolyelerin alındığı her tarafta kırmızı kalplerin bulunduğu bu güzel günde insanlar sevdiklerinin 14 Şubat’ını kutlamak için, hediyelerinin içerisine güzel sözler yazabilmek için intenet üzerinden 14 Şubat’a uygun güzel sözleri araştırmaya başladılar. Bizler de değerli okuyucularımızın sevdikleri ile paylaşabilecekleri güzel sözleri derledik.

2021 yılının 14 Şubat Sevgililer Günü diğer senelere göre biraz farklı geçecek. Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu salgın sebebiyle ülkelerde çeşitli önlemler almalarına sebep oldu. Ülkemizde alınan önlemlere bakıldığında 14 Şubat Sevgililer Günü'nün Pazar gününe denk gelmesi haftasonu kısıtlamalarının mevcut olmasından dolayı vatandaşların dışarı çıkması yasaktır. Bu sebeple beraber bu özel günü kutlamak isteyen vatandaşların ona göre çözüm bulması gerekmekte veya bir güzel mesaj ile sevdiklerini mutlu edebilirler. Ayrıca ülkemizde restorantların paket servis dışında müşterilerine mekanlarında yer ayıramaması durumu da önceki yıllarda şık bir yemek organizasyon ile Sevgililer Gününü kutlayan vatandaşlar için engel teşkil etmektedir. Bu sebeple Sevgililer Günü kutlamak isteyen vatandaşlar sevdikleri için evlerinde mum eşliğinde romantik bir masa ve güzel yemeklerle bu güzel günü kutlayabilirler.

14 Şubat bir sevgili, eş, nişanlı için kutlanılan bir gün olmamalıdır. Önemli olan sevdiğimiz insanlarla bir arada geçirdiğimiz bir gün olmasıdır. Ülkemizin bulunduğu bu zorlu dönemde herkes psikolojikmen zor bir dönem atlatmaktadır. Bu sebeple bu güzel günde sevdiklerimizi hatırlarak güzel sözler söylememiz, güzel mesajlar atarak sevdiklerimizi mutlu etmek bizlerin de mutlu olmasını sağlayabilir.

Haberimizde derlediğimiz sözlerin hepsi hem kadınlar hem erkekler için kullanılabilecek sözlerdir. Böylelikle kullanacağınız güzel sözler ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Ayrıca haberimizde yer alan yazımızda sevdiklerinizi mutlu eden romantik sözlerin bulunduğu kadar sevdiklerinizi güldürebileceğiniz komik sözler de bulunmaktadır.

14 Şubat için sevdiklerinize güzel sözler

Bir parça aklımda, bir parça içimdesin tüm yaşamın vazgeçilmezimsin meleğim. Sevgililer Günün kutlu olsun.

Bağırmak haykırmak istiyorumçok değil iki kelime seni seviyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun.

Sana her baktığımda, hayatımın büyük bir parçası haline geldiğine hala inanamıyorum. Sana bakıyorum ve Tanrı'nın beni ne kadar çok sevdiğini anlıyorum, çünkü bana dünyadaki en güzel armağanı verdi. Seni çok seviyorum sevgilim, Sevgililer Günün kutlu olsun!

Aşkım, beni ve çocuklarımızı sevdiğin için teşekkür ederim. Sana her gün sevgimi ve şükranımı gösterememiş olabilirdim, ama biliyorum ki her zaman kalbimde olacaksın. Sevgililer Günün kutlu olsun!

Hayatıma girmeden önce, hiçbir yönüm yok. Benim ışığım, güneşim, umudum, şimdim ve geleceğim oldun. Seni çok seviyorum karıcığım/kocacığım. Sevgililer Günün kutlu olsun!

Yapabilseydim, tüm aşkımı senin için toparlayıp bir hediye kutusuna koyardım. Ama bu kadar büyük bir kutu yapamazlar aşkım. Sevgililer Günün kutlu olsun!

Seni her gün daha çok seviyorum. Gözlerim kapalıyken bile seni görebilir ve sevgimizi kalbimin derinliklerinde hissedebilirim. Seni her hücremle seviyorum. Biricik sevgilim, Sevgililer Günün kutlu olsun!

Kalbimde can bulan umutların getirdiği bir nahoşluk var bu gece üstümde. Masamda şarap bardağı değil de sen duruyorsun sanki. Yeniden tattım huzuru, mutluluğu bu gece. Sanki ben değilim kalbimi kapatan ve ben söz vermedim yalnızlığa. Bu gece benim ve senin gecen sevgilim. Masam da sen, şarabım da sen, aşkın sefası da sen cefası da sen.

Kalp kalbe değmeden anlaşılmaz derler hislerin güzelliği. Ben ki bir ölüydüm sevgili, kalbim kalbine değdi ve nefes aldığımın farkına vardım. Yeniden sevmek bu olsa gerek, seninle ben yeni bir hayata adım attım.

Sevgilerin en güzelini yaşamak varmış kaderde. Sen ki başımın tacı, gözümün nuru, benim canımın arada kalanısın. Sen ki bu deliyi Ferhat edip dağlar deldirdin. Benden ne stersen dile sevgilim, ben ki bu dünyaya senin varlığınla tekrardan geldim.

Sana doğru bir kelebek uçurdum, dağları denizleri aştı seni buldu, yanağına ufacık bir öpücük kondurdu. Hissettin mi? Sevgililer günün kutlu olsun!

En huzurlu, en mutlu gündü. Sevgililer günümüz kutlu olsun hayatımın anlamı. Seni çok seviyorum.

Doğan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiçbir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun!

Gözlerin için uygun bir renk bulamadım, hangisi olsa zaten içim yanıyor. Tenine göre uygun çiçek bulamadım, hepsi zaten kokusunu senden alıyor. Sevgililer günün kutlu olsun.

Bir yudum sevgi koskoca bir okyanusa bedeldir. Şimdi uzaklarda senin bir yudum sevgine hasretim sevgilim. Seni hasretimi tüketircesine kucaklıyorum.

Deliye her gün sevgililer günü. Seni deli gibi seven delin.

Bana bir günün 24 saat, bir saatin 60 dakika ve bir dakikanın 60 saniye olduğu öğretildi ama sensiz geçen bir saniyenin sonsuzluk kadar uzun olduğu öğretilmedi. Yaşamımızın her anında birlikte olmamız dileğiyle sevgilim… Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Ayrılık küçük sevgileri öldürür ama büyük sevgileri güçlendirir. Tıpkı rüzgarın mumu söndürüp yangını güçlendirdiği gibi… Bizim de sevgimiz hep yaşayacak ve daha da güçlenecek sevgilim. Nice sevgililer günlerinde birlikte olmak dileğiyle…

Sen dünyaya sürgün bir meleksin ve ben seni o kadar çok seveceğim ki bir daha cennetine geri dönmek istemeyeceksin… Sevgililer günün kutlu olsun!

Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara.

Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle… Daha nice Sevgililer Gününü beraber geçirmek dileğiyle.