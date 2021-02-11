14 Şubat 2021 Sevgililer Günü indirim kampanyaları

14 Şubat Sevgililer Günü’ne sayılı günler kaldı. Bu zaman zarfı içerisinde hem erkekler hem de kadınlar tarafından birçok araştırma yapılıyor, şaşırtıcı sürprizler hazırlanmaya çalışılıyor. Lakin tabii ki bu sürprizi yaparken çok fazla para harcamak istemiyorlar. Bizde bu yazımızda siz değerli takipçiler için; hangi firmaların 14 Şubat için yapacağı indirimleri bir araya topladık.

2021 senesi 14 Şubat Sevgililer Günü indirimi/ Hepsiburada

14 Şubat Sevgililer Günü’nde, ‘hepsi aşk için’ adlı bir kampanya ile indirim yapacak olan Hepsiburada, Türkiye’nin önde gelmiş online mağazalarından birisidir. Sevgililer gününe özel aşkı hissettiren, mutluluk ile içinizi ısıtacak olan hediyeler; yapılan kampanyalar neticesinde ucuz fiyatlardan satışa çıkartılıyor. Hepsiburada’nın 14 Şubat 2021 için belirlediği indirimler ise %60’a kadar varmaktadır.

Hepsiburada ‘her şey aşk için” kampanyası!

2021 senesi 14 Şubat Sevgililer Günü indirimi/ Zen pırlanta

Bu senede çiftlerin içini ısıtan sevgililer günü geldi çattı. Bunun üzerine aşıklar birbirlerine ne tarz hediye alacaklarının derdine düştü. Eğer kararsız kaldıysanız size önerimiz “Zen Pırlanta” olacaktır. Çeşitliliği ile bilinen Zen Pırlanta, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde eşsiz pırlanta çeşitlerini indirimli ve uygun ücretler ile çiftlere sunuyor.

Zen Pırlanta tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü için yapılan özel kampanyalar kapsamında, öne çıkan parlak pırlantalı yüzükler, kolyeler, bileklikler ve küpeler gibi vazgeçilmez aksesuarlara, kampanya gereği indirimlerde bulunuyor. Zen Pırlanta mağazasından veya web sitesi üzerinden alınacak olan ürünler için; 1000 Türk lirası ve üstü satın alımlarda benzersiz fırsatlar veriyor.

Zen Pırlanta kampanyası!

2021 senesi 14 Şubat Sevgililer Günü indirimi/ Teknosa

Türkiye’de yer alan dev elektronik firmalardan birisi olan Teknosa, 14 Şubat Sevgililer günü adına çok fazla masraf etmeyeceğiniz kampanyalar düzenliyor. Mobil cihazlar, kameralar, oyun konsolu, dijital saatler gibi birçok gündelik yaşantıyı kolaylaştırmakta olan elektronik cihazlarda büyük indirimlere gidiyor.

Siteye giriş yaptığınız taktirde sizi iki adet seçim bekliyor. Bu cinsiyete göre alacağınız hediyeyi belirler. Daha sonrasında kategoriler önünüze çıkıyor. Buradan sevgilinizi mutlu etmek istediğiniz eşyayı alabilirsiniz.