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14 Mart Tıp Bayramı kutlama mesajları ve sözleri

14 Mart Tıp bayramının yaklaşmasıyla beraber koronavirüs salgını sürecinde canla başla çalışan gizli kahramanlar için herkes Tıp Bayramlarını kutlamak için onlara güzel sözlerle mesajlar yollayarak ufakta olsa yüzlerinde bir tebessüm oluşması için en güzel Tıp Bayramı kutlama mesajlarını ve sözlerini araştırıyorlar. İşte 14 Mart Tıp Bayramına özel sözler ve kutlama mesajları...

13 Mart 2021 Cumartesi 06:26
14 Mart Tıp Bayramı kutlama mesajları ve sözleri
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Vatandaşlar koronavirüs salgınında en ön safta yer alan sağlıkçılara özel bir gün olan 14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları için hangi mesajları gönderebileceklerini araştırıyorlar. Özellikle tüm dünyanın uğraş verdiği koronavirüs mücadelesi kapsamında doktorlar, hemşireler, sağlık personelleri, ambulans görevlilerine varana kadar geniş yelpazede sağlık çalışanları için 14 Mart Tıp Bayramı kutlanmaktadır. Herkes etrafında bulunan gizli kahramanlar için azda olsa mutluluk verici Tıp Bayramı mesajlarını merakla araştırıyor. İşte 14 Mart Tıp Bayramına özel kutlama mesajları…

14 Mart Tıp Bayramı mesajları ve sözleri!

Gece-gündüz, kar-çamur, bayram-tatil demeden büyük bir özveriyle insanların sağlıklı ve daha sağlıklı yaşaması için ellerinden gelen her türlü çabayı esirgemeyen, sunan verilen görevleri zamanında ve tam yapan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramlarını kutlarım.

Tüm acil sağlık çalışanlarının ve sağlık personelinin 14 mart Tıp Bayramını içtenlikle kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim.

Tıp mensuplarının Tıp Bayramını en içten duygularımla kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.

Tıp bayramlarını kutlar, tüm insanlık için sağlık ve huzur dolu bir yaşam temenni ederim.

Tüm acil sağlık çalışanlarının ve sağlık personelinin 14 mart Tıp Bayramını içtenlikle kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim.

Sağlıklı toplum olabilme yolunda ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden tam manasıyla yararlanabilmeleri adına var gücüyle çalışan, doktorlarımız başta olmak üzere, tüm sağlık personelimizin 14 Mart Tıp Bayramını kutlarım.

Karşılaştığınız türlü güçlüklere rağmen, kutsal mesleğinizin icrasında yurttaşlarımızın sağlık sorunlarının çözümüne yönelik insanüstü gayretiniz bizler için iftihar kaynağıdır. Bu vesileyle size minnet ve şükran duygularımı ifade etmeyi bir görev sayar, 14 Mart Tıp Bayramınızı içten duygularımla kutlarım.

Sağlık, vücutları sağlam olanların başına konmuş bir taçtır. (Hz. Muhammed s.a.v) tüm sağlık birimlerinin 14 Mart tıp bayramını kutlarım.

Beni Türk hekimlerine emanet edin. (Mustafa Kemal Atatürk) 14 mart tıp bayramınız kutlu olsun.

Sağlık, vücutları sağlam olanların başına konmuş bir taçtır. (Hz. Muhammed s.a.v) tüm sağlık birimlerinin 14 Mart tıp bayramını kutlarım.

Tıp mensuplarının Tıp Bayramını en içten duygularımla kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.



Son Güncelleme: 13.03.2021 06:26
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