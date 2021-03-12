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14 Mart resimli ve anlamlı Tıp Bayramı mesajları

Türkiye'de 1919 yılından bu yana her yıl kutlanan 14 Mart Tıp Bayramı'nda, sağlık çalışanlarına minnetini ve sevgisini göstermek isteyen kişiler 14 Mart resimli ve anlamlı Tıp Bayramı mesajları araştırıyor. İçeriğimizi inceleyerek sevdiklerinize gönderebileceğiniz Tıp Bayramı mesajlarına ulaşabilirsiniz.

12 Mart 2021 Cuma 20:22
14 Mart resimli ve anlamlı Tıp Bayramı mesajları
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Bugün özellikle koronavirüs salgınının kahramanı olan ve milyonlarca hayatı kurtaran sağlıkçıların günü. Zor günlerde, güç şartlarda ön saflarda hayat kurtarmak için çalışan sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı günü. Tıp Bayramında sağlık çalışanı arkadaşlarının, ailesinin ve yakınlarının tıp bayramını özel mesajlarla kutlayarak zor günlerinde onlara destek olabilirsiniz.

Tıp Bayramı nedir?

Tıp Bayramı, sağlık çalışanlarının çalışma şartlarına ve sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Türkiye’de kutlanan bir bayramdır. Bu bayramın çıkışı II.Mahmut döneminden gelmektedir. 14 Mart 1827’de, Hekimbaşı Mustafa Behçet’in önerisiyle ilk cerrahhanenin Şehzadebaşı’ndaki Tulumbacıbaşı Konağı’nda Tıphane-i Amire ve Cerrahane-i Amire adıyla kurulması ülkemizde moden tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Bu okulun kuruluşu olan 14 Mart, Türkiye’de Tıp Bayramı olarak kutlanmaktadır. İlk kutlama ise 14 Mart 1919’da işgal altında olan İstanbul’da gerçekleşmiştir.

Tıbbiye 3.sınıf öğrencisi Hikmet Boran’ın öncülüğünde toplanan tıp okulu öğrencileri, işgali protesto etmek için bir araya gelmiş ve dönemin ünlü doktorlarından destek görmüştür.

Tıp Bayramı mesajları

Beni Türk doktorlarına emanet ediniz" Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Tıp Bayramınız kutlu olsun.

Dünyada olmadan yaşanamayacak tek şey sağlığımızdır. Tüm emekleriniz için teşekkür ediyor, tüm sağlık personellerinin, sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum.

Gece-gündüz, kar-çamur, bayram-tatil demeden büyük bir özveriyle insanların sağlıklı ve daha sağlıklı yaşaması için ellerinden gelen her türlü çabayı esirgemeyen, sunan verilen görevleri zamanında ve tam yapan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramlarını kutlarım.

Tüm sağlık emekçilerine, bu zor günlerde Allah’tan sabır ve güç dilerim. Tıp bayramlarını kutlar, tüm insanlık için sağlık ve huzur dolu bir yaşam temenni ederim.

Sağlık hizmetlerinin ülkemizde en üst seviyeye çıkarılması için fedakarca çalışan ve sağlık alanında değerli katkılarda bulunan doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramını kutlarım.

14 Mart Tıp bayramını kutluyor, zor günleri en kısa zamanda atlatıp, başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum.

Tıp mensuplarının Tıp Bayramını en içten duygularımla kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim. Bayramınız kutlu olsun...

Ülkemizin 7 bölgesinde de köy, kent demeden görev alan, insan hayatının kutsallığına inanan tüm doktor ve hemşirelerin 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.

Gece-gündüz, kar-çamur, bayram-tatil demeden büyük bir özveriyle insanların sağlıklı ve daha sağlıklı yaşaması için ellerinden gelen her türlü çabayı esirgemeyen, sunan verilen görevleri zamanında ve tam yapan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramlarını kutlarım.

İbn Abbâs"ın (ra) naklettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş zaman.” (B6412 Buhârî, Rikâk, 1) Bu güzel hadis-i şerifle Tıp Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

Hz. Peygamber (sav), “Tıbbî bilgisi olmayan bir kimse doktorluk yapmaya kalkar ve zarar verirse bunu tazmin eder.” buyurmuştur. (Ebû Dâvûd, Diyât, 23, N4834 Nesâî, Kasâme, 40-41.) O, hekimlik mesleğinin ciddiyetine uygun bir disiplin getirmiş, kan aldırdığında bu işlemi gerçekleştiren kişinin ücretini ödemiş, böylece hekimlik yapanların emeklerinin karşılıksız kalmaması gerektiği konusunda önek olmuştur.

İbn Ömer"in naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Allah"tan, afiyet istenmesinden daha çok hoşuna giden bir şey istenmemiştir.” (T3515 Tirmizî, Deavât, 84) Tüm sağlık çalışanlarının Allah’ın afiyetine aracı olması dileğiyle, bayramınız kutlu olsun.

Sağlık, vücutları sağlam olanların başına konmuş bir taçtır. (Hz. Muhammed s.a.v) tüm sağlık birimlerinin 14 Mart tıp bayramını kutlarım.

Tıp mensuplarının Tıp Bayramını en içten duygularımla kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.

Gerektiğinde bizim için bireysel yaşamlarından fedakarlıklar yapan her dönem yanımızda olan tüm sağlık personelimizin 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. İyi ki varsınız...

Corona salgını ile mücadele ettiğimiz şu dönemde en büyük destekçimiz ve güvencemiz olan tüm doktorlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Bizi Türk hekimlerine emanet edin...

Gece-gündüz, kar-çamur, bayram-tatil demeden büyük bir özveriyle insanların sağlıklı ve daha sağlıklı yaşaması için ellerinden gelen her türlü çabayı esirgemeyen, sunan verilen görevleri zamanında ve tam yapan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramlarını kutlarım.

Bir can kurtarmaktan, bir hayatı iyileştirmekten daha önemli ne olabilir... İyi ki varsınız... Tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlar her zaman destekçileri olduğumu belirtmek isterin... Gününüz kutlu olsun.

Karşılaştığınız türlü güçlüklere rağmen, kutsal mesleğinizin icrasında yurttaşlarımızın sağlık sorunlarının çözümüne yönelik insanüstü gayretiniz bizler için iftihar kaynağıdır. Bu vesileyle size minnet ve şükran duygularımı ifade etmeyi bir görev sayar, 14 Mart Tıp Bayramınızı içten duygularımla kutlarım.

İnsanı yaşatmayı ve insanın acısını azaltmayı, insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen, bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği büyük özveriyle yerine getiren tıp çalışanlarımızın insan yaşamına saygıyı ifade eden 14 Mart Tıp bayramını kutluyor başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum.

 



Son Güncelleme: 12.03.2021 20:22
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Anahtar Kelimeler:
Tıp Bayramı14 Mart
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