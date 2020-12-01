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14 gün tam kapanma nedir?

Covid-19 vaka sayılarının 30 bine gelmesi sebebi ile yeni önlemler alınmaya ve gündeme gelmeye başladı. Bu gündeme gelen önlemlerin en dikkat çekeni ise 14 günlük tam kapanma oldu. Peki 2 haftalık tam kapanma gelecek mi? İşte detaylar.

01 Aralık 2020 Salı 20:27
14 gün tam kapanma nedir?
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Covid-19 vaka sayısının Türkiye’ de geçtiği yoğun artış, gözleri bugün Beştepe’ de gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısına odaklandırdı. Yapılacak olan önemli toplantıda; covid-19 yayılımının önüne geçme amaçlı sokağa çıkma kısıtlamalarının arttırılması gibi birçok kararın ve yeni önlemlerin alınması beklenmektedir. Bunun üzerine birçok vatandaş 14 günlük tamamen kapanma önleminin alınıp alınmadığını merak etmeye başladı.

 

2 HAFTALIK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELDİ Mİ

NTV canlı yayınına katılan ve soruları yanıtlayan Kayıpmaz, konuşmasında;

 

“Geçen hafta sokağa çıkma kısıtlaması ve alınan diğer tedbirlerin çok büyük bir faydasının dokunmadığını gözlemlenebiliyor. Bunun ile birlikte yeni kısıtlamalarında hayata geçirileceğini düşünüyorum. Yani büyük ihtimalle bugün yapılan toplantının ardından yeni kararlar açıklanacaktır. 30 bin covid-19 vaka sayısı ile Avrupa’ da birinci sırada bulunuyoruz. Daha sert tedbirlerin hayata geçirilmesinin zamanı gelmiştir.”

 

Saat 10:00 itibari ile sokağa çıkma yasağı bitiyor, vatandaşlar hemen dışarıya dökülüyor, kalabalıklaşıyor. Toplu taşıma araçlarının içleri bile kalabalık oluyor ve böylelikle hastalık daha gazla yayılıyor. Pandeminin ne kadar süreceği bilinmemekle birlikte vaka sayıları artmaya devam etmekte. Pandemi ile mücadele kapsamında sürdürebilir tedbirlerin alınması gerekmektedir. Birçok tedbir alınabilse de en etkili tedbir tam kapanma olacaktır. Lakin bunun sosyal ve ekonomik boyutu da bulunmaktadır.

 



Son Güncelleme: 01.12.2020 20:27
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