14 Aralık 2020 Güneş Tutulması saat kaçta gerçekleşecek? Güneş Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

14 Aralık 2020 Tarihinde Yaşanacak Olan Güneş Tutulması Türkiye’den Görülecek Mi? Güneş Tutulması Saat Kaçta Olacak?

Bu yılın ilk ve tek yaşanacak olan Güneş Tutulması için çok az bir zaman kaldı. Merkür ve Marsın açıları pozitif ve dengeli enerjilerin müjdecisi oluyor. Astrolog Dr. Şenay Devi’nin verdiği bilgilere göre, Güneş, Merkür ile kavuşacak, bundan dolayı gerçekleşecek olan Güneş Tutulması, astrolojisinin ana temaları düşünme ve iletişim olacaktır. Astrolojiyle çok yakından ilgili olan vatandaşlar Güneş Tutulmasının ne zaman ve saat kaçta olacağını araştırıyorlar.

2020 yılının en son gerçekleşecek olan gök olayı Güneş Tutulması için geri sayım sona eriyor. Astrolog Dr. Şenay Devi’nin açıklamalarına göre Güneş ve Merkür birbirlerine kavuşuyor. Bu sebepten dolayı astrolojinin ana teması düşünme ve iletişim olacaktır. Herkes Güneş Tutulmasının Türkiye’den görülüp görülmeyeceğini araştırıyor.

Güneş Tutulması Ne Zaman Olacak, Tam Saati Kaç?

Güneş Tutulması Türkiye’den Görülecek Mi?

2020 yılının en son ve çok önemli olan gök olayı Güneş Tutulmasının 14 Aralık 2020’de saat 13.34-18.53 saatleri arasında tam güneş tutulması gözlemlenecektir.

14 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek olan Güneş Tutulması maalesef Türkiye’den görülemeyecek.

Güneş Tutulması Nasıl Bir Olaydır?

Güneş Tutulması, Ay’ın yörünge hareketi esnasında Dünya ile Güneş arasına girmesiyle oluşan, Ay’ın Güneş’i kısmen veya tamamiyle örtmesi sonucunda meydana gelen doğa olayıdır. Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir. Bir yıl içerisinde Ay, Dünya çevresinde yaklaşık olarak 12 defa dönmesine karşın, Ay ve Dünyanın yörüngeleri arasında yaklaşık 5 derecelik bir açı olmasından dolayı, Ay her seferinde Güneş’in tam önünden geçmez. Ve bundan dolayı bu çakışmalar seyrek şekilde oluşmaktadır. Bu sebeplerden dolayı 1 yılda 2 ya da 5 defa Güneş tutulması yaşanır. Bu tutulmalar arasında en çok ikisi tam tutulma olarak yaşanır. Güneş Tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izlemesinden dolayı herhangi bir bölge için Güneş Tutulması çok nadir görülen bir olaydır.

Güneş Tutulmasının tam tutulma olmadığı zamanlarda normal gözle izlenilmemesi uzmanlar tarafından önerilir. Güneşten gelen ışınlardan dolayı gözlere zarar vermesi yüksek bir ihtimaldir.