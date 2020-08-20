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13 üniversite KPSS şartsız personel alacak! Hangi kadrolarda alım yapılacak?

Türkiye genelinde 13 üniversite KPSS şartsız personel alımı yapacak. Üniversitelerin hangi kadrolarda alımlar yapacağı ve iş başvuru detayları belli oldu.

20 Ağustos 2020 Perşembe 16:57
13 üniversite KPSS şartsız personel alacak! Hangi kadrolarda alım yapılacak?
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Üniversiteler çeşitli kadrolarda personel alımları yapmayı sürdürüyor. KPSS şartı aranmayan ilan çerçevesinde üniversitelerde görevlendirilecek pek çok yeni personel istihdam edilecek. Üniversiteler İŞKUR’dan personel alım ilanları yayınlıyor. Birden fazla üniversitenin ortak iş ilanı ile istihdam edilecek personelin farklı kadrolarda çalışacağı belirtiliyor.

Üniversiteler KPSS şartsız personel alımı yapıyor

Üniversite bünyesinde istihdam edilecek adaylarda KPSS şartı aranmayacak. İŞKUR’dan yayınlanan ilana başvuruda bulunacak adaylar çeşitli kadrolar içerisinden en uygun iş dalında istihdam edilecekler. 13 farklı üniversite iş alımları yapılacağını duyurdu. İŞKUR’un verdiği ortak ilana göre adayların belirli şartlara uygun olmaları gerekmektedir.

Hangi üniversiteler KPSS şartsız personel alımı yapacak?

13 üniversite KPSS şartsız personel alımı yapacak. Buna göre;

İstanbul Şehir Üniversitesi

İstanbul Aydın Üniversitesi

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

İstanbul Yeditepe Üniversitesi

İstanbul Gedik Üniversitesi

Ankara Lokman Hekim Üniversitesi

Ankara Atılım Üniversitesi

Antalya Bilim Üniversitesi

Adana Çukurova Üniversitesi

Bursa Holiday Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

İzmir Yaşar Üniversitesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Üniversiteler hangi kadrolarda KPSS şartsız alım yapacak?

Üniversiteler belirli kadrolarda KPSS şartsız personel alımları gerçekleştirecek. Buna göre üniversitelerde;

Güvenlik görevlisi,

Temizlik görevlisi,

Isıtma ve soğutma görevlisi,

Sıhhi tesisatçı,

Büro işçisi,

Büro memuru,

Beden işçisi,

Öğretim görevlisi,


Sekreter,

Koordinatör idari işler müdürü,

Aşçı yardımcısı,

Bulaşıkçı,

Satın alma personeli,

Servis personeli istihdam edilecek.

Üniversiteler KPSS şartsız personel alımlarında aranan şartlar nelerdir?

Üniversitelerin KPSS şartsız personel alım başvurularında bulunacak adayların belirlenen şartları taşıması gerekmektedir. Buna göre;

T.C. vatandaşı olmanız,

En az ilköğretim mezunu olmanız,

18 yaşından büyük olmanız,

Erkek adayların askerlik görevini tamamlamış veya askerlikle ilişiğini kesmesi,

Çalışmaya engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmaması,

Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmanız,

1 yıl veya daha uzun süreyle hapis cezası almamış olmanız,

SGK’dan emekli veya malul aylığı almamanız,

Vardiyalı çalışma sistemine uygun olmanız,

Güvenlik görevlisi alımları için özel güvenlik kartı olması gerekmektedir.

Üniversiteler KPSS şartsız personel alım başvuru evrakları nelerdir?

Üniversitelerin KPSS şartsız personel alımlarına başvuruda bulunacak adayların bazı belgeleri ibraz etmeleri gerekir. Buna göre adaylar;

Başvuru dilekçesi,

Nüfus cüzdan fotokopisi,

Adli Sicil Kaydı,

Diploma veya geçici mezuniyet fotokopisi

4 adet fotoğraf,

Erkek adaylarda askerlik durum belgesi,

Güvenlik görevlilerinde güvenlik kimlik kart fotokopisi,

Sağlık raporu ile başvuru yapmalıdır.

Başvurular nasıl yapılacak?

Başvuruda bulunacak adaylar ilk etapta İŞKUR’un hazırladığı başvuru formunu dolduracaktır. Adaylar kendilerine uygun kadrolarda başvuru yapacaklar.



Son Güncelleme: 20.08.2020 16:57
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Anahtar Kelimeler:
Personel AlımıKPSS
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