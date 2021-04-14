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13 Nisan Kabine toplantısı alınan tüm kararlar

13 Nisan 2021 Salı Kabine toplantısında alınan kararlar neler? Kabine toplantısı kapsamında alınacak olan yeni tedbirler neler? Kabine toplantısı kapsamında alınan yeni kararlar neler? Koronavirüs salgınının engellenmesine ve durumun değerlendirilmesine yönelik 13 Nisan 2021 Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısı kapsamında alınan yeni kararlar ve tedbirlerin neler olduğu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İşte 13 Nisan 2021 Salı günü gerçekleştirilen Kabine toplantısı kararları ve tedbirleri...

14 Nisan 2021 Çarşamba 00:01
13 Nisan Kabine toplantısı alınan tüm kararlar
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Koronavirüs salgını kapsamında 13 Nisan 2021 Salı günü düzenlenen Kabine Toplantısında alınan yeni kararların neler olduğu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor.

13 Nisan 2021 Salı Kabine toplantısında alınan yeni kararlar neler?

Vatandaşlar tarafından 13 Nisan 2021 Salı günü düzenlenen Kabine toplantısının ardından alınan yeni kararlar ve gelen yasakların neler olduğu merakla araştırılıyor. Erdoğan, tam kapanmanın konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kısmi kapanma ile ilgili bilgiler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni alınan tüm tedbirleri ve yasakları açıkladı. Vatandaşlar yeni alınan koronavirüs salgınının bulaş riskini azaltmak için yeni gelen yasakların ve tedbirlerin neler olduğu merakla araştırılıyor. Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanmaya geçileceğini belirten Erdoğan, hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saatleri akşam 19 sabah 5 olarak güncellendiğini açıkladı. Yeni tedbirlerin uygulanmasına yarın akşam saati ile başlanacak.

Yeni tedbirler ve yasaklar neler?

  • Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.
  • 65 yaş üstü 18 yaş altı toplu taşıma sınırlaması yeniden getirildi.
  • Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında ki tüm kademeler uzaktan eğitimle sürecek.
  • Kafe, kıraathane, çay bahçesi ve benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecek.
  • Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca paket sistemine geçecek.
  • Kına, düğün, genel kurul gibi bütün toplantılar bayram sonrasına kadar ertelendi.
  • Oteller sadece kendi müşterileriyle hizmet sürdürecek.
  • Konaklama tesisleriyle, evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştiremeyecek.
  • Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. (Kamuda) Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.
  • Uygulama yarın akşam saati ile başlayacak.

Ramazan ayında yeni tedbirler alınacak!

AB başta olmak üzere pek çok yerde süren kısıtlamaların kademeleri gerisinde kalmamak için gayret gösteriyoruz. Aşılamada toplamda 19 milyonu bulan rakamımızla dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. Tedarik imkanlarını geliştirerek bu rakamı arttırmak için zorluyoruz. Vaka artışında ister istemez tedbirleri sıkılaştırmak zorunda kalıyoruz. Bugünkü toplantımız süreci tüm boyutlarıyla yeniden değerlendirdik. Ramazan ayının ilk 2 haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. 2 haftalık dönemde beklediğimiz durumda iyileştirme olmazsa çok daha kalıcı kararlar alabiliriz. Aşı sırası gelenlerin bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayısını düşürmesi rakamlarla tespit edilmiştir.

Hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının saati akşam 19.00 sabah 05.00 arası olarak değiştirildi!

Aşı sırası gelen vatandaşların bu süreci en hızlı şekilde gerçekleştirmeleri ve aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmesindeki etkisinin gözlem ve rakamlarla tespitine varıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş zamanlarda edinilen tecrübelerin kısmi kapanma kapsamında, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına devam edilirken, hafta içi sokağa çıkma kısıtlama saatinin akşam 19.00 ila sabah 05.00 arasında uygulanmasına karar verildiğini belirtti.  

Şehirlerarası seyahatlerde izinler iptal ve 65 yaş üstü ile 18 yaş altında olanlara kısıtlama!

Alınan yeni kararlar kapsamında zorunlu hallerin dışında şehirlerarası seyahat izinlerinin iptaline ve 65 yaş üstü vatandaşlarla 18 yaşın altında olan gençlerin toplu taşıma araçlarını kullanmalarına sınırlama getirilerek, Kamuda saat 16.00’de bitecek şekilde dönüşümlü çalışma, hamileler ve 10 yaş altında çocuğu olan kadın personellerin idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

8 ve 12. Sınıflar ile okul öncesi eğitim dışında tüm kademeler uzaktan eğitim yapacak!

Şartları uygun olan özel sektör firmaları bu yönde teşvik edilecek. Eğitimde sınav sürecinde olan 8 ve 12. sınıflar, okul öncesi eğitim dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir.

Ramazan ayı süresince lokantalar paket servis ve gel al sistemi uygulayacak!

Yeme içme hizmetinde bulunan kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu ve benzeri yerlerin faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara vermelerine, lokantaların Ramazan ayı süresinde yalnızca belirlenen saat aralığında paket ve gel al sistemiyle çalışmalarına karar verilmiştir. Düğün, nikah, nişan, kına, genel kurul ile toplantılarla beraber kapalı alanlarda gerçekleştirilen etkinliklerin tamamının da bayramın sonrasına ertelenmesine karar verilmiştir.

Evlerde toplu şekilde iftar yapılmayacak!

Otellerin yalnızca kendi müşterilerine sınırlandırılmış hizmet vermelerine sahte rezervasyon ve benzer hilelere göz yumulmayacağına, evlerde toplu şekilde iftar verilmeyeceğine, konaklama tesislerinde toplu iftar yapılmamasına karar verilmiştir. Alınan tedbirlerin ve kararların 14 Nisan 2021 Çarşamba günü itibariyle başlatılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili ayrıntıların İçişleri Bakanlığınca bu akşam yayınlanacak olan genelgede belirtileceğini söylemiştir. “Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Kalın sağlıcakla..." şeklinde ifadeler kullanmıştır.

 



Son Güncelleme: 14.04.2021 00:01
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13 Nisan Kabine ToplantısıKoronavirüs TedbirleriKoronavirüs YasaklarıKabine ToplantısıHalk SağlığıSokağa çıkma YasağıSeyahat Kısıtlaması
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