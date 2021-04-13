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13 Nisan 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl? İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranları merak ediliyor. Vatandaşlarımız 13 Nisan 2021 İzmir, İstanbul, Ankara barajların doluluk oranları ne kadar sorusunun yanıtlarını arıyor. 13 Nisan 2021 barajların doluluk oranları belli oldu.

13 Nisan 2021 Salı 18:30
13 Nisan 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl? İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları
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Son dönemlerde yaşanan kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı düşmüştü. Son dönemlerde artan yağışlara bağlı olarak barajlardaki doluluk oranları arttı. Barajlardaki doluluk oranları merak ediliyor. Vatandaşlarımız 13 Nisan 2021 İzmir, İstanbul, Ankara barajların doluluk oranları ne kadar sorusunun yanıtlarını arıyor. 13 Nisan 2021 barajların doluluk oranları belli oldu.

Son dönemlerde İstanbul’da yağmur yağmadığı için barajlardaki su seviyesi düşmüştü. Barajlardaki su oranı son on yılın en düşük seviyesine gerilemiştir. Özellikle Yeşilçay ve Melen gibi barajlar İstanbul’un en önemli su kaynakları arasında yer alıyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan verilere göre, geçtiğimiz yılın Ocak ayında %36 doluluk oranına sahip olan barajların bu yıl Ocak ayında %19,79 olduğu belirlendi. Barajlardaki su azalışının en önemli sebebi olarak kuraklık gösteriliyor. Bu yılki kuraklık 2014 yılındaki en düşük seviyenin de altına indi.

İstanbul’daki su kaynağı olan barajlarda doluluk oranı şu an için %19,79 olarak göze çarpıyor. Bu oran son on yılın en düşük seviyesi olarak gösteriliyor. Kış mevsiminin olmasına rağmen yeterince yağış almadılar. İSKİ tarafından belirlenen verilere göre, bugün barajlarda toplam doluluk oranı %24,50 olarak açıklandı. Aynı ayın 2019 yılına göre barajlardaki oran %35,60 idi.

13 Nisan 2021 Salı gününe bakacak olursak, Ankara’daki güncel baraj doluluk oranları %16,43 olarak açıklandı.



Son Güncelleme: 13.04.2021 18:30
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BarajDolulukSu
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