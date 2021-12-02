13 kez şikayet edilen eski sevgiliden usturalı saldırı!

Adana'da yaklaşık 4 yıl önce Sefer B. isimli biriyle sevgili olan fakat bir süre sonra ayrışan A:O.'nun hayatı ayrılık kararı vermesiyle birlikte cehenneme döndü. 3 yıl gibi bir süre önce eski sevgilisi tarafından bacaklarından vurulan kadın, yalnızca 4 ay hapis yatıp çıkan saplantılı sevgilisinin usturalı saldırısıyla karşı karşıya kaldı.

Merkeze bağlı Çukurova ilçesinde meydana gelen olayda 38 yaşındaki A.O. isimli genç kadın, 2017 yılında birlikte olduğu fakat bir süre sonra ayrıldığı Sefer B. (31) isimli kişinin zulmü ile karşı kaşıya kalmak zorunda kaldı. Sefer B.'den bir türlü kurtulamayan genç kadın yeniden birlikte olmak isteyen Sefer B.'nin vücudunun her yerine kendisinin simini ve birlikte olmaya başladıkları tarihi yazdırdığını gördü.

Ayrıldıktan bir kaç gün sonra genç kadının aracına bir saldırı düzenleyen Sefer B. A.O.'yu 4 kurşunla bacaklarından yaralarken 2 yıl 9 ay hapis cezası alan Sefer B.'nin cezaevinde sadece 4 ay kaldığı ve serbest bırakıldığı öğrenildi. Tahliye olduktan sonra genç kadını tekrar rahatsız etmeye başlayan S.B. bu kez tehditlere de başladı. Sürekli tehdit ve taciz edilen A.O. savcılığa 13 kez şikayet dilekçesi bıraktı.

Hakkında yapılan şikayetler üzerine Sefer B.'ye de elektronik kelepçe takıldı ve mahkeme tarafından da uzaklaştırma cezası verildi. Fakat bir türlü pes etmeyen Sefer B., bileğindeki elektronik kelepçeyi çıkardı ve 28 Kasım akşamı restoranda olduğu öğrendiği A.O.'nun yanına gitti. Burada kadını darp eden Sefer B. genç kadının yüzünü ustura ile kesti ve olay yerinden hızla kaçtı.

Yüzüne sayısız dikiş atılan A.O. diğer kadınlar gibi ölmek istemediğini belirterek isyan ederken Sefer B.'nin polis ekipleri tarafından her yerde arandığı bildirildi.