13 gündür kayıp olan kadının cansız bedeni ormanda bulundu

Olay, Isparta’nın Sermet Mahallesi’nde meydana geldi. 22 Aralık günü annesiyle sokakta dolaşmaya çıkan Gülsüm Doğan, annesine bir yere uğrayacağını söyleyerek yanından ayrıldı. Eve geri dönmeyen Doğan için ailesi kayıp ilanında bulundu. Polis ekiplerinin incelemelerinde Doğan’ın Gökçay mesire alanına doğru yürüdüğü görüldü. Ekipler bu görüntülerden sonra Gülsüm Doğan’ı arama çalışması başlattı.

Cesedi ormanda bulundu

Emniyet, AFAD ve jandarma ekipleri Gülsüm Doğan’ın son görüldüğü bölgeyi köpekler ve drone ile aradı. Ancak Doğan’a ait herhangi bir iz bulunamadı.

Arama çalışmalarının 13’üncü gününde Gülsüm Doğan’dan acı haber geldi. Doğan’ın cansız bedeni evine 15 kilometre uzaklıktaki ormanda bulundu. İlk incelemelere göre elbiselerini yere serip üzerinde uyur halde bulunan Gülsüm Doğan’ın ölüm nedeni araştırılıyor.