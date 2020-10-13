13 Ekim Süper Loto çekilişi sonuçlandı!

Süper Loto’nun bu haftasında 13 Ekim tarihli çekiliş tamamlandı. Her hafta 3 gün yapılan Süper Loto çekilişlerinde artık büyük ikramiye oldukça arttı. 60 adet numara arasında 6 rakamın çekilmesi sonucunda yapılan çekilişte en azından 2 rakamın bilinmesi ödül elde edilmesi için yeterli oluyor. Ne kadar çok rakam bilinirse o kadar büyük ikramiye kazanılıyor.
Süper Loto Sonuçları Açıklandı
11-16-22-31-37-52
Büyük Ödül Katlandı
Süper Loto’da geçilen haftada 6 numara bilen çıkmadığı için büyük ikramiye kimseye verilememişti. Son olarak büyük ikramiye bu akşam 29 milyon 8 bin 464 TL’ye yükseldi.
Son Güncelleme: 13.10.2020 23:22