13 Ekim Süper Loto çekilişi sonuçlandı!

Süper Loto’nun bu haftasında 13 Ekim tarihli çekiliş tamamlandı. Her hafta 3 gün yapılan Süper Loto çekilişlerinde artık büyük ikramiye oldukça arttı. 60 adet numara arasında 6 rakamın çekilmesi sonucunda yapılan çekilişte en azından 2 rakamın bilinmesi ödül elde edilmesi için yeterli oluyor. Ne kadar çok rakam bilinirse o kadar büyük ikramiye kazanılıyor.

Süper Loto Sonuçları Açıklandı

tarafından 13 Ekim tarihinde gerçekleştirilen çekiliş sonucunda aşağıdaki rakamlar belirlendi.

11-16-22-31-37-52

Büyük Ödül Katlandı

Süper Loto’da geçilen haftada 6 numara bilen çıkmadığı için büyük ikramiye kimseye verilememişti. Son olarak büyük ikramiye bu akşam 29 milyon 8 bin 464 TL’ye yükseldi.