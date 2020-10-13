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13 Ekim Süper Loto çekilişi sonuçlandı!

Süper Loto’nun 13 Ekim tarihinde yapılan çekilişi sonuçlandı. Milli Piyango’nun yenilenen Süper Loto oyununda bu akşamki şanslı rakamlar binlerce şans oyuncusu tarafından araştırılıyor…

13 Ekim 2020 Salı 23:22
13 Ekim Süper Loto çekilişi sonuçlandı!
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Süper Loto’nun bu haftasında 13 Ekim tarihli çekiliş tamamlandı. Her hafta 3 gün yapılan Süper Loto çekilişlerinde artık büyük ikramiye oldukça arttı. 60 adet numara arasında 6 rakamın çekilmesi sonucunda yapılan çekilişte en azından 2 rakamın bilinmesi ödül elde edilmesi için yeterli oluyor. Ne kadar çok rakam bilinirse o kadar büyük ikramiye kazanılıyor.

Süper Loto Sonuçları Açıklandı


Milli Piyango tarafından 13 Ekim tarihinde gerçekleştirilen çekiliş sonucunda aşağıdaki rakamlar belirlendi.

11-16-22-31-37-52

Büyük Ödül Katlandı

Süper Loto’da geçilen haftada 6 numara bilen çıkmadığı için büyük ikramiye kimseye verilememişti. Son olarak büyük ikramiye bu akşam 29 milyon 8 bin 464 TL’ye yükseldi.



Son Güncelleme: 13.10.2020 23:22
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Anahtar Kelimeler:
Süper LotoMilli Piyango
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