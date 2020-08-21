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13. Burç yılan burcu özellikleri nelerdir? Yılan burcu hangi tarihler arasındadır? Yılan burcu kadını ve yılan burcu erkeği özellikleri

Yılan burcu özellikleri neler? Yılan burcu kadını özellikleri? Yılan burcu erkeği özellikleri? Takımyıldızlarının konumunun değişmesinin ardından burçların tarihleri değişti ve yeni bir burç ortaya çıktı. Yılan burcu hakkında detaylar, yılan burcu olan kişilerin özellikleri merak edilen konular arasında yer aldı.

21 Ağustos 2020 Cuma 19:56
13. Burç yılan burcu özellikleri nelerdir? Yılan burcu hangi tarihler arasındadır? Yılan burcu kadını ve yılan burcu erkeği özellikleri
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Yılan Burcu

NASA resmi intenet sitesi üzerinden takımyıldızlarının milyonlarca yıldır durduğu konumu değiştirdiği ile ilgili bir blog yazısı yayımladı. Bu yazının ardından burçları oluşturan takımyıldızının konumunun burçların da değişmesine neden olduğu söylenmeye başladı ve ek olarak yeni burç meydana geldi. 29 Kasım ile 17 Aralık tarihleri arasında doğanlar artık Yılan burcu olarak belirtilmektedir.

Yılan Burcunun Özellikleri

Sessiz bir yapıları vardır. Hedeflerine sakin adımlarla ilerlemektedirler. Sorunları olduğu zaman o sorunu çözmek yerine sorunlarından kaçmayı seçerler. İnsanları etkilemeyi severler ve bunu büyük ölçüde başarırlar.

Yılan Burcu Kadınlar;

-Güvenli ortamları severler,

-Çalışkan değillerdir,

-Kendileri uğraş vermeyi sevmez, hazırı tercih ederler,


-Tutkulu yapıları vardır,

-Sessiz ve sakin yapıdadırlar.

Yılan Burcu Erkekler;

-Mantıklarına güvenirler,

-Nazik yapıları vardır,

-Zengin olmayı ve harcama yapmayı severler,

-İnsanlara güvenmekte zorlanırlar,

-Duygularına hakim olmayı beceremezler.



Son Güncelleme: 21.08.2020 19:56
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