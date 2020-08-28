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13. Burç yılan burcu nedir?  29 Kasım 17 Aralık yılan burcu özellikleri

Yılan burcu nedir? 29 Kasım - 17 Aralık yılan burcu özellikleri neler? NASA'nın internet sayfasında paylaştığı blog yazısının ardından sosyal medya burçların değiştiği ve yeni bir burcun olduğu haberiyle çalkalanıyor. Yeni burç olan yılan burcunun ne olduğu ve özelliklerinin neler olduğu burçlarla ilgilenen insanlar tarafından merak ediliyor.

28 Ağustos 2020 Cuma 06:18
13. Burç yılan burcu nedir?  29 Kasım 17 Aralık yılan burcu özellikleri
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Yılan Burcu


NASA resmi intenet sitesi üzerinden bir blog yazısı paylaştı. Burçların oluştuğu takımyıldızlarının konumunun değiştiğini söyleyen NASA’nın bu yazısının ardından burçların değiştiği söylenmeye başladı. Sosyal medyada gündeme gelen bu olay sonrasında Yılan Burcu adında yeni bir burç ortaya çıktı. 29 Kasım ile 17 Aralık tarihleri arasında doğanlar artık yılan burcu.

Yılan burcunun özellikleri burçlarla yakından ilgilenenler tarafından merak ediliyor. Yılan burçları, sessiz yapıda, sakin insanlardır. Yılan burçları zor insanlardır. Sosyal değillerdir ve onlara yaklaşabilmek oldukça zordur. Kendi içlerinde yaşamayı ve kendi kendilerine sorunlarıyla yüzleşmeyi severler. İnsanları etkileri altına almayı severler. Zor kişilikler oldukları için arkadaşlık kurmakta da zorlanırlar. Bir sorun ile karşılaştıklarında yardım istemez, kendi başlarına çözerler.



Son Güncelleme: 28.08.2020 06:18
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