13. Burç yılan burcu nedir?  29 Kasım 17 Aralık yılan burcu özellikleri

Yılan Burcu
Yılan burcunun özellikleri burçlarla yakından ilgilenenler tarafından merak ediliyor. Yılan burçları, sessiz yapıda, sakin insanlardır. Yılan burçları zor insanlardır. Sosyal değillerdir ve onlara yaklaşabilmek oldukça zordur. Kendi içlerinde yaşamayı ve kendi kendilerine sorunlarıyla yüzleşmeyi severler. İnsanları etkileri altına almayı severler. Zor kişilikler oldukları için arkadaşlık kurmakta da zorlanırlar. Bir sorun ile karşılaştıklarında yardım istemez, kendi başlarına çözerler.
Son Güncelleme: 28.08.2020 06:18