13. Burç yılan burcu nedir?  29 Kasım 17 Aralık yılan burcu özellikleri

Yılan Burcu

NASA resmi intenet sitesi üzerinden bir blog yazısı paylaştı. Burçların oluştuğu takımyıldızlarının konumunun değiştiğini söyleyen NASA’nın bu yazısının ardından burçların değiştiği söylenmeye başladı. Sosyal medyada gündeme gelen bu olay sonrasında Yılan Burcu adında yeni bir burç ortaya çıktı. 29 Kasım ile 17 Aralık tarihleri arasında doğanlar artık yılan burcu.

Yılan burcunun özellikleri burçlarla yakından ilgilenenler tarafından merak ediliyor. Yılan burçları, sessiz yapıda, sakin insanlardır. Yılan burçları zor insanlardır. Sosyal değillerdir ve onlara yaklaşabilmek oldukça zordur. Kendi içlerinde yaşamayı ve kendi kendilerine sorunlarıyla yüzleşmeyi severler. İnsanları etkileri altına almayı severler. Zor kişilikler oldukları için arkadaşlık kurmakta da zorlanırlar. Bir sorun ile karşılaştıklarında yardım istemez, kendi başlarına çözerler.