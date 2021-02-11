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13-14 Şubat hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

14 Şubat Sevgililer Günü’nün pazar gününe denk gelmesi ile sokağa çıkma yasağının olup olmaması kafaları karıştırdı. Kuyumcular ve çiçekçiler pazar günü için özel izin istemesi üzerine bu hafta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 13-14 Şubat tarihlerinde sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Kuyumcular yasak günü kapalı mı? İşte detaylar…

11 Şubat 2021 Perşembe 15:40
13-14 Şubat hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
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Kabine Toplantısının ardından gündeme gelen hafta sonu yasakları Türkiye’de uygulanmaya hız kesmeden devam ediyor. Hafta sonu yasaklarının devam etmesi üzerine özel günler için esnaflar izin isterken son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasakların sadece okullar için kalktığını değinen kurul açıklamasında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağının devam edeceğini duyurdu.

13-14 Şubat hafta sonu yasak var mı?

Riski azaltmak ve hareketliliği engellemek için hafta sonu uygulanan yasaklar devam etmekte. 14 Şubat Sevgililer gününün pazar gününe denk gelmesi ile vatandaşlar izin isterken konu ile alakalı henüz bir açıklama yapılmadığı görülüyor. 13-14 tarihleri arasında da yasaklar devam edecek.

12 Şubat Cuma günü başlayacak olan yasak akşam 21.00’dan itibaren 15 Şubat Pazartesi sabahı 05.00’a kadar devam edecek. İlk yasakların aralık ayının yapılmasının ardından 2 aydır süren hafta sonu yasakları oldukça olumlu sonuç göstermeye devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının açıkladığı duyuruda hafta sonu yasakları için market, bakkal, manav ve kuruyemişçiler 10.00 ve 17.00 saatleri arasında halka hizmet edebilecekler. Cuma, Cumartesi ve pazar günleri için ise bu saat 10.00 ve 24.00 olarak belirlendi.

Kısıtlamanın uygulanacağı saatlerde dışarı çıkan kişiler için cezai işlem başlatıldı. Uygulanan gün ve saatlerde mecburi olarak zorunluluğu bulunan vatandaşlara izin verilecek. Kişilerin şehirler arası seyahatlerinin devam edeceğini belirten İçişleri Bakanlığı birçok zor durumda kalan vatandaşların belgeleri olduğu sürece dışarı çıkmalarında sıkıntı yaşanmayacağını belirtti.

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 11.02.2021 16:35
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Anahtar Kelimeler:
Hafta Sonu YasakKısıtlamaKoronavirüs
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