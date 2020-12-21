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1200 ATT ve 1200 ambulans şoförü alınacak!

Son günlerde vaka sayılarının artması ile birlikte, başından beri her şeyleriyle bizlere destek olan sağlık personellerinin sayı olarak yeterli gelmediği görülmektedir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu doğrultuda personel alımı olacağını duyurdu. 1200 ambulans şoförü ve 1200 tane ATT alınacağını duyuran Koca'nın yaptığı açıklamadan sonra başvurular yapılmaya başlandı.

21 Aralık 2020 Pazartesi 14:34
1200 ATT ve 1200 ambulans şoförü alınacak!
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1200 ATT ve 1200 ambulans şoförü alınacak

Yeni personel alımı için Sağlık Bakanlığı’ndan haber geldi. Sağlık Bakanlığı içerisinde görevli olmak üzere 1200 tane ATT görevlisi ve 1200 ambulans şoförü alımı yapılacağının duyurusu geldi. 
Kısa bir zaman önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu toplantıda önemli açıklamalar yaptı. Yapılan açıklama doğrultusunda bakanlık bünyesine 1200 tane ATT ve 1200 adet de ambulans şoförü alınacağı öğrenildi. 

 

ATT ve Şoför Alımı Yapılacak

 

Gerçekleşen komisyon toplantısında yapılacak olan personel alımları ile ilgili açıklamalar yapan Koca şunları söyledi. 

 

“Bugüne kadar olduğu gibi bakanlığımız bundan sonra da insanları temel alan bir sağlık politikası izlemeye devam edecektir. Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde üniversiteler ve özel yatırımcılar da rol almakla beraber hizmetin büyük bir kısmı bakanlığımız teşkilatınca yürütülmektedir. 934’ü hastane, 8 bini aile sağlığı merkezi olmak üzere toplamda 14 bini aşkın sağlık kuruluşumuzla hizmet vermekteyiz. 1 milyon 100 bini aşan sağlık çalışanı ile 83 milyonu aşkın insanımıza hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunmanın uğraşı içindeyiz.”
Bu sözlerinin ardından Türkiye’nin geneli boyunca 1 milyon 100 bin sağlık personelinin, aksatmadan görevlerinin başında olduğunu belirten Koca, bunlara rağmen halen personel sayısında bazı sorunlar olduğunu söyledi. Personel açığının olduğunu belirten Koca, bu açık sorununun giderilmesi için de yapılacak olan personel alımından bahsetti. 

 

Personel Alımı Şartları Nelerdir?

Personel ihtiyacının olduğu ile ilgili açıklama yapılan bu günlerde, personel açığını doldurmak için başvuru yapmak isteyen adayların başvuru şartlarını sağlaması gerekmektedir. Bu alım için gerekli olan şartları şu şekilde sıralayabiliriz;
• Hastane ortamında çalışabilmek,
• Hastaların memnuniyetini en ön planda tutabilmek,
• İlkokul mezunu veya daha üst okullardan mezun olmak,
• Çalışma şartlarına engel olacak herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması,
• Yoğun ve vardiyalı iş temposuna ayak uydurabilmek,
• Kamu haklarından yoksun kalmamak,
• Alınacak olan kadronun gerektirdiği bazı şartlar vardır, bunlara uygun olmak,
• İşini yaparken sabırlı olmak,
• Sevgi ile işini yapmak

 

Hangi İllerde Alım Yapılacak?

Henüz hangi illerde alım yapılacağı ile ilgili bir açıklamada bulunulmadı. Fakat beklentiye ve ihtiyaç haritasına göre, alımın tüm Türkiye’de yapılması beklenmektedir. İçinde bulunduğumuz koronavirüs döneminde, 2020 yılı genelinde 5,5 milyon insan ambulanslarda tedavi edilmiş ve müdahale görmüştür. Bu sayının altını özellikle çizen Fahrettin Koca, ambulans sayısının 5,930’dan 6,340’a çıkarılması gerektiği konusunda karar kılmış ve yeni yapılacak olan alımların bu nedenle olacağını söylemiştir. 

Ambulans sayısında artış yaşanması halinde bu ambulanslar için gerekli olan şoför ve içerisinde yer alacak olan ATT görevlilerinin sayısının da artması gerekmektedir. Şoför ve acil tıp teknisyeni alanında ihtiyacın artması durumu söz konusu olduğu için bu doğrultuda 1200’er tane ATT ve şoför alımı yapılacağı bizzat Fahrettin Koca tarafından duyuruldu. 
 

Nasıl başvuru yapılacak?

Covid-19 sebebi ile günlük vaka sayısı oldukça artmış durumdadır. Bu hastaların her birine hastanede müdahale edilemediği gibi acil vakalar veya aniden fenalaşan sıradan hastalara durum sebebiyle ambulanslar içinde müdahale ediliyor. Bu günlerin zorluğu ve yoğunluğu sebebi ile personel sayısının yeterli gelmemesi durumunda çare yeni personel almakta oldu. Bu personel alımı için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı’nca gösterilen doğrultuda hareket ederek, bakanlığın resmi intenet sitesinden veya kariyer sitelerinden başvuru yapabilecekler. 
Başvuru için gerekli olan istenilen formu dolduran vatandaşlar, şartlara uygun bulunmaları halinde bakanlık bünyesinde acil tıp teknisyeni(ATT) veya ambulans şoförü olarak görev yapmak için hak kazanacaklar.

 



Son Güncelleme: 21.12.2020 14:34
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Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıFahrettin KocaATTAmbulans şöforu
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