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120 yaşındaki tarihi bina yangın yüzünden çöktü!

Bursa'daki 120 yaşındaki tarihi bina, çıkan yangın sebebiyle çöktü. Mahalle sakinleri büyük korku yaşadı. İtfaiye ekipleri, sokakların dar olması sebebiyle zorluk yaşadı.

01 Şubat 2021 Pazartesi 17:25
120 yaşındaki tarihi bina yangın yüzünden çöktü!
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Bursa'da surların arasında bulunan 120 yaşında ve 3 katlı olan ahşap binada saat 21.00 sularından yangın başladı. Ahşaptan yapılmış olan bina kısa süre içerisinde yangına teslim oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Daracık sokaklara yanlış şekilde park edilmiş araçlar yüzünden itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı.

 

Yangının çevreye yayılmasını ve insanların yaralanmasını önlemek amacıyla polis ekipleri, çevre binalardaki insaları tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin, yangını konrtrol alması ve söndürmesi 1 saat sürdü. İtfaiye ekipleri, binadaki yangını söndürmeye çalışırken 120 yıllık bina çöktü.

 

Yangının büyümesiyle birlikte mahalledekile evlerini terk etti. Bir mahalle sakininin açıklamasına göre yaşadıkları bölge Osmanlı'nın Bursa'da bulunan ilk yerleşim yerlerinden biri. Şiddetli sıcaklıktan dolayı şüphelenen mahalle sakinleri pencereden bakınca şok oldu. Yangın sadece birkaç dakika içerisinde bütün binayı kapladı. Çıkan yangında yaralanan olmadı. Çevre binalara da yangının sıçramadığı bildirildi.

 

 

Çıkan yangınla ilgili araştırma çalışmalarına başlandı.



Son Güncelleme: 01.02.2021 17:25
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Anahtar Kelimeler:
BursaTarihi Bina
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