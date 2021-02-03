120 bin nüfuslu ilçesinde koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı

Yaz aylarında başlayan normalleşme sonra, maske, mesafe ve hijyen kurallarının hiçe sayılmasıyla birlikte ülkemizde vaka sayıları tekrardan yükselişe geçmişti. Özellik Kasım aylarında korona virüs vaka sayılarının 30 binleri aşmasıyla birlikte Haziran ayında hayatımızda çıkan kısıtlamalar tekrardan hayatımıza girdi.

Yaklaşık 2 aydır uygulamada olan sıkı tedbir, kısıtlama ve denetimler sayesinde vaka sayıları düşüşe geçti özellikle bazı ilçelerde maske, mesafe kurallarının sıkı sıkıya uygulanması sonucu korona virüs vaka sayıları iyice azaldı yada sıfırlandı.

Diyarbakır Bismil ilçeside bu ilçelerimizden birisi, alınan önlen ve kısıtlamalar sayesinde yaklaşık olarak 120 bin nüfusu bulunan Bismil'de korona virüs vaka sayıları sıfırlandı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI SIFIRLANDI

Özellike vaka sayılarının yükselişe geçtiği dönemde kısıtlamalar ile birlikte denetimlerede ağırlık verilen ilçede Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen hemen filyasyon ekiplerinin sayısını artırarak, kamu görevlilerinden oluşan ekipler kurdu ve bu şekilde hastalığın takibi çok iyi yapıldı. Yapılan çalışmalar sayesinde ,testi pozitif çıkan hastaların temaslılarına yaklaşık 3 saat gibi kısa bir sürede ulaşarak gerekli tedbirlerin alınmasını sağladı. Geçtiğmiz ay günlük yaklaşık olarak 50 vaka görülen ilçede, bugün vaka tespit edilemedi.