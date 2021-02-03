120 bin nüfuslu ilçesinde koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı

Yaz aylarında başlayan normalleşme sonra, maske, mesafe ve hijyen kurallarının hiçe sayılmasıyla birlikte ülkemizde vaka sayıları tekrardan yükselişe geçmişti. Özellik Kasım aylarında korona virüs vaka sayılarının 30 binleri aşmasıyla birlikte Haziran ayında hayatımızda çıkan kısıtlamalar tekrardan hayatımıza girdi.
Yaklaşık 2 aydır uygulamada olan sıkı tedbir, kısıtlama ve denetimler sayesinde vaka sayıları düşüşe geçti özellikle bazı ilçelerde maske, mesafe kurallarının sıkı sıkıya uygulanması sonucu korona virüs vaka sayıları iyice azaldı yada sıfırlandı.
Diyarbakır Bismil ilçeside bu ilçelerimizden birisi, alınan önlen ve kısıtlamalar sayesinde yaklaşık olarak 120 bin nüfusu bulunan Bismil'de korona virüs vaka sayıları sıfırlandı.
GÜNLÜK VAKA SAYISI SIFIRLANDI