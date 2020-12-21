120 ay vadeli 100 bin TL’lik konut kredisi taksitleri ne kadar? Konut kredisi faiz oranları ve taksit hesaplama

Kamu bankaları son dönemlerin en düşük faiz oranlarını halka sunmuştu. İçinde bulunduğumuz pandemi nedeni ile vatandaşa yardımcı olmaya çalışan bankalar düşük faizli kampanyaları Ağustos ayının sonuna kadar vermişti. Vatandaş şimdi de konut alabilmek için uygun faiz imkanı sunan bankaları araştırıyor. Bankaların konut kredi faizleri yükselmeye devam ediyor. Vatandaş ise bu bankalar arasında kendi cebine en uygunu bulmak için arayışa girdi. Uygun faizli konut kredisi veren bankalar hangileri merak ediliyor. Haberimizde konut kredisi veren tüm bankaları derledik. Derlediğimiz bankalar 120 ay vade seçeneği ile 100 bin TL’lik konut kredisi imkanı veriyor. Her bankanın kendi maliyet oranına göre faiz oranları da değişiyor.
Aşağıda 120 ay vade ile 100 bin TL’lik konut kredisi hesaplamaları bulunmakta.
ING BANK
Toplam maliyeti: 203 bin 282 TL
Faiz oranı: %1,34
Aylık taksit miktarı: 1.680 TL
ICBC BANKASI
Toplam maliyeti: 204 bin 148 TL
Faiz oranı: %1,35
Aylık taksit miktarı: 1.688 TL
AKBANK
Toplam maliyeti: 209 bin 556 TL
Faiz oranı: %1,41
Aylık taksit miktarı: 1.73 TL
GARANTİ BBVA BANKASI
Toplam maliyeti: 216 bin 906 TL
Faiz oranı: %1,49
Aylık taksit miktarı: 1.794 TL
VAKIFBANK
Toplam maliyet: 2017,250 TL
Faiz oranı: %1,49
Atlık taksit miktarı: 1.764 TL
DENİZBANK
Toplam maliyet: 219 bin 469 TL
Faiz oranı: %1,52
Aylık taksit miktarı: 1.817 TL
TEB
Toplam maliyeti: 219 bin 539 TL
Faiz oranı: %1,52
Aylık taksit miktarı: 1.817 TL
FİBABANKA
Toplam maliyeti: 222 bin 342 TL
Aylık taksit: 1.841 TL
YAPI KREDİ BANKASI
Toplam maliyeti: 223 bin 250 TL
Faiz oranı: %1,56
Aylık taksit miktarı: 1.848 TL
QNB FİNANSBANK
Toplam maliyeti: 225 bin 184 TL
Faiz oranı: %1,58
Aylık taksit miktarı: 1.864 TL
VAKIF KATILIM BANKASI
Toplam maliyeti: 226 bin 929 TL
Faiz oranı: %1,60
Aylık taksit miktarı: 1.880 TL
ZİRAAT BANKASI
Toplam maliyeti: 231 bin 721 TL
Faiz oranı: %1,65
Aylık taksit miktarı: 1.919 TL
HALK BANK
Toplam maliyeti: 233 bin 681 TL
Faiz oranı : %1,67
Aylık taksit miktarı: 1.935 TL
ZİRAAT KATILIM BANKASI
Toplam maliyeti: 236 bin 266 TL
Faiz oranı: %1,70
Aylık taksit miktarı: 1.959 TL
ŞEKER BANK
Toplam maliyet: 245 bin 518 TL
Faiz oranı: %1,79
Aylık taksit miktarı: 2 bin 032 TL
BURGAN BANK
Toplam maliyet: 246 bin 576 TL
Faiz oranı: %1,80
Aylık taksit miktarı: 2 bin 040 TL