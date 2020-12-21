120 ay vadeli 100 bin TL’lik konut kredisi taksitleri ne kadar? Konut kredisi faiz oranları ve taksit hesaplama

Kamu bankaları son dönemlerin en düşük faiz oranlarını halka sunmuştu. İçinde bulunduğumuz pandemi nedeni ile vatandaşa yardımcı olmaya çalışan bankalar düşük faizli kampanyaları Ağustos ayının sonuna kadar vermişti. Vatandaş şimdi de konut alabilmek için uygun faiz imkanı sunan bankaları araştırıyor. Bankaların konut kredi faizleri yükselmeye devam ediyor. Vatandaş ise bu bankalar arasında kendi cebine en uygunu bulmak için arayışa girdi. Uygun faizli konut kredisi veren bankalar hangileri merak ediliyor. Haberimizde konut kredisi veren tüm bankaları derledik. Derlediğimiz bankalar 120 ay vade seçeneği ile 100 bin TL’lik konut kredisi imkanı veriyor. Her bankanın kendi maliyet oranına göre faiz oranları da değişiyor.

Aşağıda 120 ay vade ile 100 bin TL’lik konut kredisi hesaplamaları bulunmakta.

ING BANK

Toplam maliyeti: 203 bin 282 TL

Faiz oranı: %1,34

Aylık taksit miktarı: 1.680 TL

ICBC BANKASI

Toplam maliyeti: 204 bin 148 TL

Faiz oranı: %1,35

Aylık taksit miktarı: 1.688 TL

AKBANK

Toplam maliyeti: 209 bin 556 TL

Faiz oranı: %1,41

Aylık taksit miktarı: 1.73 TL

GARANTİ BBVA BANKASI

Toplam maliyeti: 216 bin 906 TL

Faiz oranı: %1,49

Aylık taksit miktarı: 1.794 TL

VAKIFBANK

Toplam maliyet: 2017,250 TL

Faiz oranı: %1,49

Atlık taksit miktarı: 1.764 TL

DENİZBANK

Toplam maliyet: 219 bin 469 TL

Faiz oranı: %1,52

Aylık taksit miktarı: 1.817 TL

TEB

Toplam maliyeti: 219 bin 539 TL

Faiz oranı: %1,52

Aylık taksit miktarı: 1.817 TL

FİBABANKA

Toplam maliyeti: 222 bin 342 TL

Faiz Oranı: %1,55

Aylık taksit: 1.841 TL

YAPI KREDİ BANKASI

Toplam maliyeti: 223 bin 250 TL

Faiz oranı: %1,56

Aylık taksit miktarı: 1.848 TL

QNB FİNANSBANK

Toplam maliyeti: 225 bin 184 TL

Faiz oranı: %1,58

Aylık taksit miktarı: 1.864 TL

VAKIF KATILIM BANKASI

Toplam maliyeti: 226 bin 929 TL

Faiz oranı: %1,60

Aylık taksit miktarı: 1.880 TL

ZİRAAT BANKASI

Toplam maliyeti: 231 bin 721 TL

Faiz oranı: %1,65

Aylık taksit miktarı: 1.919 TL

HALK BANK

Toplam maliyeti: 233 bin 681 TL

Faiz oranı : %1,67

Aylık taksit miktarı: 1.935 TL

ZİRAAT KATILIM BANKASI

Toplam maliyeti: 236 bin 266 TL

Faiz oranı: %1,70

Aylık taksit miktarı: 1.959 TL

ŞEKER BANK

Toplam maliyet: 245 bin 518 TL

Faiz oranı: %1,79

Aylık taksit miktarı: 2 bin 032 TL

BURGAN BANK

Toplam maliyet: 246 bin 576 TL

Faiz oranı: %1,80

Aylık taksit miktarı: 2 bin 040 TL