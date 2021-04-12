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12 Nisan twitter etiketi nedir? #12nisan Twitter paylaşımları

Etkin bir sosyal medya platformu olan Twitter, #12nisan etiketiyle büyük ses getirdi. Bu etiketle paylaşım yapanların taciz, tecavüz ve ölümüne sebep olabilecek içerikler yayınladıkları iddia edilirken, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yaşları 18'den küçük olan 3 kişi hakkında açıklama geldi. İşte haberin detayı burada!

12 Nisan 2021 Pazartesi 20:05
12 Nisan twitter etiketi nedir? #12nisan Twitter paylaşımları
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Dünya genelinde en popüler olan sosyal medya platformu Twitter, binlerce kullanıcı sayısıyla gündem olmayı başarıyor. Twitter üzerinden, kadınların tacize, tecavüze ve hatta ölüme teşvik edilmesini öneren 3 kişi Emniyet mensuplarınca kimlikleri belirlendi.

#12nisan etiketiyle gündeme bomba gibi oturan içerikleri paylaşanlar için kısa sürede ayıklama çalışmaları başladı. Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre bu tarz paylaşım yapanların kimlikleri tespit edildi. 18 yaşından küçük oldukları orataya çıktı. 

Yapılan açıklamada; 

''Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmektedir. 12.04.2021 tarihinde sosyal medya platformları üzerinden #12Nisan etiketi adı altında paylaşımlar yapılmaktadır. Bu paylaşımlar içerikleri itibariyle sosyal medya terörüdür. Bu tür paylaşımlara asla müsaade edilmeyecektir. Bu etiket adı altında suç işleyen hesaplar tespit edilerek gerekli soruşturmalar başlatılmıştır'' 

ifadelerine yer verildi. 

Sosyal medyada yer alan paylaşımlardan sonra 'tecavüzün mizahı olmaz' etiketi açılarak kampanya başlatıldı. Bu başlık altında sosyal medya kullanıcıları tepkilerini vermeye devam ediyor. 

 




Son Güncelleme: 12.04.2021 20:05
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Anahtar Kelimeler:
12 NisanTacizTecavüz
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