12 Nisan twitter etiketi nedir? #12nisan Twitter paylaşımları

Dünya genelinde en popüler olan sosyal medya platformu Twitter, binlerce kullanıcı sayısıyla gündem olmayı başarıyor. Twitter üzerinden, kadınların tacize, tecavüze ve hatta ölüme teşvik edilmesini öneren 3 kişi Emniyet mensuplarınca kimlikleri belirlendi.

''Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmektedir. 12.04.2021 tarihinde sosyal medya platformları üzerinden #12Nisan etiketi adı altında paylaşımlar yapılmaktadır. Bu paylaşımlar içerikleri itibariyle sosyal medya terörüdür. Bu tür paylaşımlara asla müsaade edilmeyecektir. Bu etiket adı altında suç işleyen hesaplar tespit edilerek gerekli soruşturmalar başlatılmıştır''

#12nisan etiketiyle gündeme bomba gibi oturan içerikleri paylaşanlar için kısa sürede ayıklama çalışmaları başladı. Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre bu tarz paylaşım yapanların kimlikleri tespit edildi. 18 yaşından küçük oldukları orataya çıktı. Yapılan açıklamada;ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyada yer alan paylaşımlardan sonra 'tecavüzün mizahı olmaz' etiketi açılarak kampanya başlatıldı. Bu başlık altında sosyal medya kullanıcıları tepkilerini vermeye devam ediyor.