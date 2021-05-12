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12 Mayıs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 13 bin sınırında

Sağlık Bakanlığı 12 Mayıs 2021 tarihli koronavirüs vaka tablosunu duyurdu. Açıklanan resmi rakamlara göre bugün 13 bin 29 vaka tespit edilirken, 232 kişi hastalık sebebiyle hayatını kaybetti.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 20:45
12 Mayıs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 13 bin sınırında
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Sağlık Bakanlığı resmi intenet sitesi üzerinden 12 Mayıs 2021 tarihli koronavirüs vaka tablosunu açıkladı.

13 bin 29 kişide vaka tespit edildi

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre bugün ülke genelinde 228 bini aşkın kişiye kovid-19 testi yapılırken, 13 bin 29 kişinin test sonucu pozitif çıktı ve bin 496 kişi hastalığı semptonlu geçirdikleri gerekçesiyle hastanelere yatırıldı.

Bugün 232 kişi hayatını kaybetti

Bugün hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 232 olarak açıklandı ve salgın süresince hayatını kaybeden kişi sayısı 43 bin 821 olarak kayıtlara geçti.

Toplam test sayısı 50 milyonu, vaka sayısı 5 milyonu geçti

Öte yandan bugün toplam 35 bini aşkın kişi hastalık ile girdiği savaşı kazandı ve eski sağlığına kavuştu. Son açıklanan rakamlara göre bugüne kadar yapılan test sayısı 50 milyonu aşarken, 5 milyonu aşkın kişide vaka tespit edildi.

12 Mayıs 2021 vaka tablosu


Son Güncelleme: 12.05.2021 20:45
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Anahtar Kelimeler:
12 MayısVaka TablosuKoronavirüs
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