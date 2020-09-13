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12 Eylül Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

Şans oyunu sevenlerin heyecanla beklediği Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişin sonucu internet üzerinde araştırılmaya başlandı…

13 Eylül 2020 Pazar 02:29
12 Eylül Sayısal Loto sonuçları açıklandı!
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Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günü çekilişleri yapılan Sayısal Loto’nun 12 Eylül tarihli çekilişi gerçekleştirildi. Rakamların geçtiğimiz dönemde bilinememiş olması sebebiyle büyük ikramiye 69.445.333 TL oldu. Çok yüksek miktarda kendini gösteren bu ödül için binlerce şans oyuncusu bayilere koştu.

12 Eylül Sayısal Loto Sonuçları


Sayısal Loto’nun 12 Eylül çekilişi sonucunda kazanan rakamlar aşağıdaki gibi oldu;

  • 90, 52, 71, 6, 74, 54 ve joker 48

Büyük Ödül 60 Milyon’u Geçti

Milli Piyango kapsamındaki Çılgın Sayısal Loto oyununun büyük ikramiyesi toplamda 60.068.162 olarak belirlendi.



Son Güncelleme: 13.09.2020 02:29
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Anahtar Kelimeler:
şansOyunSayısal Loto
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