12 Eylül Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günü çekilişleri yapılan Sayısal Loto’nun 12 Eylül tarihli çekilişi gerçekleştirildi. Rakamların geçtiğimiz dönemde bilinememiş olması sebebiyle büyük ikramiye 69.445.333 TL oldu. Çok yüksek miktarda kendini gösteren bu ödül için binlerce şans oyuncusu bayilere koştu.

12 Eylül Sayısal Loto Sonuçları

90, 52, 71, 6, 74, 54 ve joker 48

Büyük Ödül 60 Milyon’u Geçti

Sayısal Loto’nun 12 Eylül çekilişi sonucunda kazanan rakamlar aşağıdaki gibi oldu;

Milli Piyango kapsamındaki Çılgın Sayısal Loto oyununun büyük ikramiyesi toplamda 60.068.162 olarak belirlendi.