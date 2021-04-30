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1100 TL yardım desteği başvurusu nasıl ve nereye yapılır?

Pandemi sürecinde devletin destek amaçlı yaptığı yardım tam kapanmada devam edecek mi soruları herkes tarafından merak konusu oldu. Destek yapılacak miktar ve başvuru süreci nasıl gerçekleşecek? Yardım tutarı arttırıldı ve başvuru herkes tarafından yapılabilir mi? Online e-devlet üzerinden başvuru yapmak artık çok kolay. Merak edilenler ayrıntıları ile birlikte haberimizde

30 Nisan 2021 Cuma 16:10
1100 TL yardım desteği başvurusu nasıl ve nereye yapılır?
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Devlet desteğinden kimler yararlanabilir?

Devletin 1000 TL değerinde yardım destekleri tam kapanma sürecinde 1100 TL olarak kayıtlara geçti. Bu yardımlardan yararlanmak için;

  • Koronavirüs salgın sürecinde gelir elde edemeyen, gündelik gelir sağlayanlar
  • Herhangi bir emeklisi ve SGK geliri olmayalar,
  • Kanunen yardıma muhtaç sayılabilmek için evdeki gelir sayısı hane halkının 1/3 oranının altında olması gerekmekte. Güncel asgari ücretin 1/3’ü miktarına buradan bakabilirsiniz.

1100 TL yardım desteğinden kimler faydalanamaz?

  • Bu ödeme öncesinde yapılan 1000 TL destek tutarından yararlananlar
  • 5510 Sayılı Kanunun 4/A içerisinde yer alan kamuda çalışmasına devam edenler (Özel sektör SSK üzerinden çalışanlar hariç)
  • Herhangi bir yerden emekli olup emekli maaşı alanlar
  • SGK üzerinden emekli maaşı alanlar ve emekli sandığından emekli olanlar
  • Belirli süre ile işsizlik maaşı alanlar
  • Devlet desteğinin yanı sıra kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar.

1100 TL yardım desteği başvurusu nasıl ve nereye yapılır?

  • İntenet üzerinden E-devlete giriş yapılarak başvuru sürecini buradan takip edilecektir.
  • Başvuru yapan kişinin ev halkı olarak değerlendirme yapılacaktır. Kişi esaslı değil yaşadığı ev halkı içerisinden hesaplanacak
  • Aynı evde yaşamını sürdürenler tarafından yapılan değerlendirmelerde sadece bir kişi esas alınacaktır.
  • Başvuru yapamayacakların şartlarından biri bile olsa yapılan başvuru kişi iptal edilecektir.
  • E-devletten başvuru yapabilmek için şifre gereklidir. Eğer e-devlet şifreniz yok veya unuttuysanız belirli işlemleri takip ederek mobil ve intenet üzerinden şifrenizi yenileyebilirsiniz.
  • E-devlete giriş yapıldıktan sonra başvuru yapabilmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu klasörüne giriş sağlayabilirsiniz. Daha sonrasında karşınıza çıkan sayfa da TC kimlik numaranız ve size özel şifreniz ile giriş yaparak başvuru sağlanır.
  • Karşınıza çıkan başvuru formunda boş alanları doğru bilgiler doğrultusunda tamamlayarak izleyeceğiniz yolları tamamlamanız ile başvurunuz tamamlanacaktır.

 




Son Güncelleme: 30.04.2021 16:10
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BaşvuruE Devlet1100 TL
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