1100 lira pandemi sosyal yardım başvurusu ve sorgulama nereden yapılır? 1100 lira sosyal destek başvurusundan kimler yararlanabilir ve ne zaman hesaplara yatırılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ihtiyaç sahibi olan ailelere verilmesi üzere açıklamış olduğu 1100 Türk Lirası yardım paketi sonrasında çoğu vatandaşımız bu yardımdan nasıl yararlanabileceklerini ve sonuç sorgulama sayfasını araştırmaya başlamış durumda.

1100 TL yardım kimlere verilecek?

Bakan Yanık, bundan önceki sosyal destek paketlerinin başvurularının E-devlet üzerinden alındığının altını çizdi. Yanık, daha önceleri E-devlet aracılığıyla başvurusunu tamamlayan ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV tarafınca belirlenen 2 milyonu civarında aileye, hane başı 1100 TL destek verildiğini belirtti.

1100 TL nakdi yardım başvurusu nasıl yapılır?

1100 Türk Lirası yardım başvuruları e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Başvurular T.C. kimlik numara son hanesine göre belli olan günlerde yapılmaktadır.

TC Kimlik numarasının son hanesine göre şu tarihte verilmektedir;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma günlerinde başvurular gerçekleştirilmektedir.

Cumartesi ve pazar günlerinde sınırlama bulunmamaktadır ve herkes başvurusunu yapabilmektedir.

E-devlet 1100 TL yardım başvurusu ekranı için tıklayınız

Ödemeler nasıl yapılacak?

Diğer yandan Bakanlık tarafınca destek ödemesinin, daha önceleri e-Devlet başvurusunda banka hesap bilgileri yer almayanların banka hesabına, başvurusunda banka hesap bilgileri olmayanların ise PTT kartlarına yatacağı belirtildi.

Hem banka hesap bilgileri olmayan hem de PTT kartı kullanmayanların ise destek ödemeleri, Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edilecektir.