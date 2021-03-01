11 yaşındaki kız kendini astı! Polis şüpheli buldu

Üzücü olay Diyarbakır Kayapınar'da dün yaşandı.

Gelen haberlere göre 11 yaşında olan H.Ö isimli kız çocuğu dün evde bir annesine yardımcı olduktan sonra kendi odasına geçti. Anne ise kızının odasında bilgisayar ile ders yaptığını düşünerek ev işlerine devam etti.

Ancak kızı H.Ö'den bir süre haber alamayan anne kızının odasına girdiğinde elbise dolabına asılı halde buldu hemen 112'yi aradı. İhbar üzerine eve polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Eve gelen ekipler yaptıkları incelemede kendisini yazma ile elbise dolabına asan 11 yaşındaki kızın hayatını kaybettiğini tespit etti.

ÖLÜM ŞÜPHELİ BULUNDU, İNCELEME BAŞLATILDI

H.Ö'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere ambulansla Adli Tıp Morguna kaldırılırken, intiharı şüpheli bulan polis ekipleri, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.