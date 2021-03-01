11 yaşındaki kız kendini astı! Polis şüpheli buldu

Üzücü olay Diyarbakır Kayapınar'da dün yaşandı.
Ancak kızı H.Ö'den bir süre haber alamayan anne kızının odasına girdiğinde elbise dolabına asılı halde buldu hemen 112'yi aradı. İhbar üzerine eve polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Eve gelen ekipler yaptıkları incelemede kendisini yazma ile elbise dolabına asan 11 yaşındaki kızın hayatını kaybettiğini tespit etti.
ÖLÜM ŞÜPHELİ BULUNDU, İNCELEME BAŞLATILDI
H.Ö'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere ambulansla Adli Tıp Morguna kaldırılırken, intiharı şüpheli bulan polis ekipleri, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.
Son Güncelleme: 01.03.2021 18:24