İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili bilim insanlarından açıklama geldi
Son Dakika
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan deprem! Son depremlerin listesi...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan...
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama: Uzaydan bile penaltı!
Son Dakika
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası...
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel 2021 Şubat sonu ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları açıklandı
Son Dakika
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel...

11 yaşındaki kız kendini astı! Polis şüpheli buldu

Diyarbakır Kayapınar'da 11 yaşındaki kız çocuğu kendini elbise dolabına asarak hayatına son verdi. Olayı şüpheli bulan polis inceleme başlattı.

01 Mart 2021 Pazartesi 18:24
11 yaşındaki kız kendini astı! Polis şüpheli buldu
Takip Et:

Üzücü olay Diyarbakır Kayapınar'da dün yaşandı.

Gelen haberlere göre 11 yaşında olan H.Ö isimli kız çocuğu dün evde bir annesine yardımcı olduktan sonra kendi odasına geçti. Anne ise kızının odasında bilgisayar ile ders yaptığını düşünerek ev işlerine devam etti.

Ancak kızı H.Ö'den bir süre haber alamayan anne kızının odasına girdiğinde elbise dolabına asılı halde buldu hemen 112'yi aradı. İhbar üzerine eve polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Eve gelen ekipler yaptıkları incelemede kendisini yazma ile elbise dolabına asan 11 yaşındaki kızın hayatını kaybettiğini tespit etti.

ÖLÜM ŞÜPHELİ BULUNDU, İNCELEME BAŞLATILDI

H.Ö'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere ambulansla Adli Tıp Morguna kaldırılırken, intiharı şüpheli bulan polis ekipleri, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.



Son Güncelleme: 01.03.2021 18:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırIntihar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emniyet müdürü olma şartları nelerdir, kimler olabilir? Emniyet müdürü nasıl olunur?
Emniyet müdürü olma şartları nelerdir, kimler olabilir? Emniyet müdürü nasıl olunur?
4A - 4B - 4C SGK emeklilik tarihi sorgulama, prim gün sayısı kaç? SGK emekli sandığından nasıl emekli olunur?
4A - 4B - 4C SGK emeklilik tarihi sorgulama, prim gün sayısı kaç? SGK emekli sandığından nasıl emekli olunur?
Kahve Falında A harfi görmek ne anlama gelir?
Kahve Falında A harfi görmek ne anlama gelir?
Kahve falında ekmek dilimi görmek ne anlama gelir?
Kahve falında ekmek dilimi görmek ne anlama gelir?
2021 bedelli askerlik ücreti nasıl ödenir? Bedelli askerli celp dönemleri ne zaman?
2021 bedelli askerlik ücreti nasıl ödenir? Bedelli askerli celp dönemleri ne zaman?
Kahve falında bebek görmek ne demektir, nasıl yorumlanır?
Kahve falında bebek görmek ne demektir, nasıl yorumlanır?

Popüler Haberler

UYARSİS nedir, ne zaman hizmete açılacak? Ulusal Mobil Uyarı Sistemi hakkında bilgiler
Yemin dizisi Feride karakteri kimdir? Cansu Tuman kimdir, nereli, kaç yaşında?
Defne ile Son Gece dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
Pedofili nedir, ne demek? Pedofili anlamı
Aile Hekimliği nedir? İnternetten aile hekimi değişikliği yapılır mı?
BİM'de satılan Kumtel yağlı radyatör özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?
Emniyet müdürü olma şartları nelerdir, kimler olabilir? Emniyet müdürü nasıl olunur?
Arnavutluk güncel asgari ücret tutarları 2021
Kanada’da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Kanada asgari ücret fiyatları
İşkur 1 Mart 2021 Pazartesi güncel personel alım ilanları ile 50 Bin personel alımı yapılacak
Askerlik başvuru işlemleri nelerdir? Askerlik başvurusu nasıl yapılır?
Dexter 9.sezon ne zaman yayınlanacak? Dexter yeni sezon konusu ve oyuncuları
2000/2 Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?
Sgk raporlu çalışanın çalışmadığına dair bildirim
A101 9 Temmuz indirimli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
Tazminat nedir, nasıl alınır? 2021 tazminat hesaplaması ve tazminat alma şartları
Zatüre aşısı ne zaman olunmalı? 2021 Devlet zatüre aşısını karşılar mı?
SGK rapor parası hesaba ne zaman yatar? Rapor parası nereden çekilir?
MEB İOKBS bursluluk sınavı kazanların kartları ne zaman ve hangi bankadan verilecek?
Emeklilere aile yardımı ne kadar olacak? Eş-Çocuk yardımı emeklilere de gelecek mi?
2021 Mart KYK ne zaman yatacak? KYK burs ödemeleri hangi tarihlerde hesaplara yatar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.