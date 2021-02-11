11 Şubat korona virüs verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı 11 Şubat korona virüs vaka sayılarını açıkladı.

son 24 saat içindeki vaka sayısı 7 bin 590

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde Türkiye'deki hastanelerde yapılan korona virüs testi sayısı 130 bini aştı ve toplam 7 bin 590 kişinde korona virüs hastalığı tespit edildi. Bu kişilerden 660 kişi ise sempton gösterdiği gerekçesiyle tedavilerinin devamı için bulundukları şehirlerde hastanelere yatırıldı.

94 kişi hayatını kaybetti

Hastalığa bağlı olarak bugün hayatını kaybeden kişi sayısı ise 94 olarak açıklandı ve salgın boyunca yitirdiğimiz kişi sayısı 27 bin 187 olarak açıklandı.

Ağır hasta sayısı düşmeye devam ediyor ve sonra olarak bin 256 kişi ağır hasta olarak açıklandı.

11 ŞUBAT KORONA VİRÜS VAKA SAYILARI