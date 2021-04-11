11 Nisan vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde 50 bin 678 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı az önce resmi intenet sitesinde 11 Nisan 2021 tarihli koronavirüs vaka tablosunu açıkladı.

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE

Bakanlık tarafından açıklanan rakamlara göre hastanelerde 294 bin 274 kişiye kovid 19 testi yapılırken , 50 bin 678 kişide vaka tespit edildi.

237 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülke genelinde test sonucu pozitif çıkan 2 bin 548 kişi ise tedavileri için hastanelere yatırıldı.

Hastalığa bağlı olarak bugün ülke genelinde 237 kişi hayatını kaybetti ve toplam vefat sayısı 33 bin 939 olarak kayıtlara geçti.

Bugün iyileşen kişi sayısı ise 30 bin 194 kişi daha arttı ve toplam sağlığına kavuşan kişi sayısı 3 milyon 331 bini aştı.

11 NİSAN 2021 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU