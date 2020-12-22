105 yaşındaki Nuri dede önce kanseri sonra korona virüsü yendi

koronavirüs hastalığı alınan tüm tedbirlere rağmen yayılmaya devam ederken diğer yandan hastalığa yakalanıp hastalığı atlatan kişi sayısıda her geçen gün artıyor.

Kütahya Domaniç'te yaşayan 105 yaşındaki Nuri Uysal'da hastalığa yakalanıp atlatan kişilerden birisi.Uysal geçtiğimiz haftalarda bel ağrısı şikayetiyle tedavi gördüğü hastanede koronavirüs semptonları gösterince koronavirüs testi yapıldı ve yaşlı adamın test sonucu poziti çıktı. Hastalığı çok ağır atlatmadığı görülen Uysal hemen izole edildi ve tedavisi için evine gönderildi.

İlerlemiş yaşına ve kronik hastalıklarına rağmen yaşlı adam koronavirüs hastalığını evinde gördüğü tedavi ile 12 gün içinde atlattı.

SOSYAL MESAFE ÖNEMLİ

KORONADAN ÖNCE KANSERİ YENDİ

Uysal, hastalığı atlatmasındaki en önemli etkenin sosyal mesafe olduğunu vurguladı ve hastalık süreci boyunca hiç bir şekilde sokağa çıkmadığını vurguladı.

Dedesinin hastalığı ile ilgili olarak konuşan Hamit Uysal ise, dedesinin koronavirüs hastalığı öncesinde kolon kanserini atlattığını ve bunun yanında bir çok ameliyat geçirdiğinide vurguladı.Dedesinin sağlık formülünü de açıklayan torun Uysal, dedesi Nuri Uysal'ın sık sık yürüdüğünü, günü 2 öğün ile geçirdiğini, ve akşamları 18.00'den sonra kesinlikle yeme içmeyi kestiğini söyledi.