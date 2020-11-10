103 yaşındaki Cafer amca koronavirüsü yendi

Küresel çapta yaşanan koronavirüs pandemi süreci devam ediyor. Çin’de ortaya çıkan hastalık genç yaşlı ayırt etmeksizin yayılmaya devam ediyor.

Bartın Ulus ilçesinde hayatını sürdüren 103 yaşındaki Cafer Bostancı birlikte yaşadığı oğlu Hüseyin bostancı tarafından 28 Ekim tarihinde yüksel ateş ve korona semptonları şüphesiyle hastaneye getirildi.

Korona virüs şüphelisi ile Bostancıya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Yaşlı adam hemen tedavi altına alındı ve hastanede birkaç gün kontrol amaçlı yatırıldıktan sonra tedavisinin kalan kısmı için eve çıkarıldı. 103 yaşındaki Cafer Bostancı evde tedavisi sonrasında hastalığı atlattı ve sağlıklı günlerine geri döndü.

Şu anda sağlık durumu gayet iyi olan yaşlı adam hastalığa yakalandığında vücudunun kırgın olduğunu, bir gün hastanede kaldıktan sonra eve çıkarıldığını söyledi. Bostancı evde tedavisi süresince bol bol meyve ve bal tükettiğini sözlerine ekledi.

Cafer Bostancının oğlu Hüseyin Bostancı’da önce kendisinin ardındanda babasının hastalığa yakalandığını söyledi ve 103 yaşında olan babasının sağlık durumunun gayet iyi olduğunu, eski sağlılık günlerine döndüklerini anlattı.