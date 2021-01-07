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1000 TL yardım ödemeleri ne zaman olacak?

Covid-19 nedeni ile maddi sıkıntılar yaşayan vatandaşlara devletten 1000 TL yardım dağıtılmıştı. Bu yardımdan faydalanamayan vatandaşlar için ise yeni yardımlar geliyor.

07 Ocak 2021 Perşembe 21:33
1000 TL yardım ödemeleri ne zaman olacak?
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Covid-19’un hayatımıza etkisi her alanda devam ediyor. Vatandaşı en çok yoran kısım ise iş imkanı kısmı oldu. Virüs nedeni ile bir çok kişi işinden oldu ve maddi açıdan zorluklar yaşamaya başladı. Devlet ise bu nedenden ötürü vatandaşa destek olmaya çalışıyor.

Devlet, korona virüsün zorlu dönemlerinde ihtiyaç sahibi kişilere yardım edebilmek amacı ile 1000 TL’lik destek ödemesi yapıldı. Ödemeler virüs nedeni ile PTT çalışanları aracılığı ile ikamet ettikleri adreslere teslim edildi.

2 milyon 111 aileye yapılan bu destekten yararlanamayan için de 2 milyon 300 bin aileye ek yardım yapılacak. İlgili yerlerin açıklaması doğrultusunda devlet 1000 TL’lik desteği tekrarlayacak. Faydalanamayan aileler için tekrar yardım yapılacak.

Yardımdan kimler yararlanabilir?

Devletin yapacağı yardımdan yararlanabilecekler:

  • Daha önce yardım almamış olanlar
  • Covid-19 salgını yüzünden mağdur olan aileler
  • Maddi koşularının devlet yardımına ihtiyaç duyacak durumda olan aileler

Devlet, korona virüs sebebi ile yardıma ihtiyacı olan ailelere totalde 4,4 milyar yardım yaptı. Yardımlardan yararlanmak isteyen aileler bir başvuruda bulunmadı. Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıfları önceden maddi sıkıntı yaşayan ve devletten yardım alan aileleri tespit ederek 1000 TL yardımı iletti.

Yardım ödemeleri ne zaman olacak?

Daha önceki yardımdan faydalanamayan aileler için yapılacak olan bu 1000 TL’lik ödemenin ne zaman yapılacağı henüz net değil.

İhtiyaç sahibi olan ailelere dağıtılacak olan bu yeni 1000 TL devlet destek ödemesinin yanı sıra Covid-19 sebebi ile işini kaybetmiş ve maddi açıdan sıkıntı yaşayan ailelere, maddi zorluk yaşayan vatandaşlara da ödeme yapılacak.



Son Güncelleme: 07.01.2021 21:33
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