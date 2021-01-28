1000 tl Sosyal yardımlaşma para yardımı nasıl alınır? 2021 Güncel nakdi yardımlar

Devlet, denek, vakıf ve belediye gibi kurum ve kuruluşlar tarafından yardıma muhtaç kişilere yardımda bulunulmaktadır. Sosyal yardımlarla barınma, gıda, eğitim sağlık gibi pek çok alanda vatandaşlara destek olmak amaçlanmaktadır.

Bu sosyal hizmetlerden yararlanmak için öncelikle gereken şartlardan biri ihtiyaç sahibi olduğunu göstermenizdir. Bu durum uzmanlar tarafından belirlendikten sonra ihtiyaç sahibi kişiler sosyal yardımdan yararlanabilirler.

Sosyal yardımlaşma para yardımı

Sosyal yardımlaşma para yardımı kurum ve kuruluşlardan ve kişinin durumundan dolayı farklıklar gösterebiliyor.

Güncel nakdi yardımlar;

- Sabit ücret olmamakla birlikte yardımla 200 – 1000 TL arasında yapılmaktadır

- Doğum yardımlarında çocuk sayısına göre maddi destek verilmektedir.

- Şartlı gebelik için nakdi yardım sağlanabilir

- Yaşlılığa bağlı olarak nakdi yardım alınabilir

- Engelliler için nakdi yardımlar engellilik oranına göre belirlenir

- Öğrenciler için farklı burs ve nakdi yardımları verilebilir

Sosyal yardımdan yararlanma şartları

Sosyal yardımdan nakdi yardımından faydalanmak için yönetmeliklerde belirtilen şartlara bakılmalıdır. Genel itiribariyle işte o aranan şartlar.

- Sosyal güvencesi olmayan

- Düzenli geliri bulunmayan

- İhtiyaç sahibi olduğunun kanıtlanması

Tabiki en önemli şart burada yardımdan faydalanacak kişinin gerçtekn yoksul ve ihtiyaç sahibi olmasıdır.

Sosyal yardım başvurusu

Kişiler mahalli idareler ile birlikte bunun yanında özel yardım kuruluşlarında yardım alabilirler. Sosyal Yardılar Genel Müdürlüğü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Belediyeler, Valilik ya da Kaymakamlıklar yardım için başvuruda bulunabilecekler yerlerdir.

Bunun yanında vatandaşlar E Devlet üzerinden Tc kimlik numarası ve sifreleriyle bilikte giriş yaparak yardım talebinde bulunabilir ve yardım sorgulaması yapabilir. Şifreleri olmayan kişiler PTT şubelerine giderek 4 tl karşılığında şifrelerine sahip olablirler.

1000 tl yardım parası nasıl alınır?

Öncelikle E devlet üzerinden sisteme giriş yaptıntan sonra başvuru formunda ikamet adresiniz, aylık geliriniz gibi gerekli bilgileri doldurduktan sonra başvurunuzu yapabilirsiniz.

Kimler 1000 tl yardımından yararlanamaz?

- Pandemi Sosyal Destek Programı faz 1 ve faz 2 kapsamında verilen 1000 TL’lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

- 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

- 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

- İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

- İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar pandemi sosyal yardım başvurusu yapamaz.

Bu belirtilen şartlar içinde olan kişiler için 1000 tl sosyal yardım parasından yararlanmaları söz konusu olamaz. Bunun dşında şartları yerine getiren kişiler E Devlet üzerinden gerekli başvuru formunu doldurarak 1000 tl sosyal yardım parasından yararlanmaya hak kazanırlar.