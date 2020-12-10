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1000 TL Sosyal yardım paraları 3.faz ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet, T.C. kimlik ile 1000 TL pandemi yardımı sonucu öğrenme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen 1000 TL sosyal yardım paralarının 3.faz ödemelerinin ne zaman yatacağı birçok kişi tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. İçeriğimizi ziyaret ederek T.C. kimlik no ile 1000 TL pandemi yardımı sonucu öğrenme sayfasına erişebilirsiniz.

10 Aralık 2020 Perşembe 23:36
1000 TL Sosyal yardım paraları 3.faz ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet, T.C. kimlik ile 1000 TL pandemi yardımı sonucu öğrenme
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Koronavirüsün ekonomik etkilerini gidermek amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere sosyal destek ödemesi yapılmaya başlamıştı. Ödemelerin 1. ve 2. fazının tamamlanmasıyla 3.faz ödemeleri ile ilgili açıklama da geldi.

Pandemi destek başvurusu devam ediyor mu?

Nisan ayından itibaren ödemeleri başlayan sosyal destek yardımının 1. ve 2.faz ödemeleri tamamlandı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 1.000 TL’lik sosyal yardımın devam ettiğini duyururken, sosyal destek ile ilgili bilgiler paylaştı.

Pandemi destek sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yüzbinlerce vatandaşın başvuru yaptığı pandemi destek yardımının sonuçları merakla bekleniyor. Mayısıs ayında başvurusunu gerçekleştiren vatandaşların sonuçları henüz bildirilmedi. Bakanlığın açıklamalarına göre desteğin ilk iki fazının ödemeleri tamamlandı. 3.faz için ise çalışmalar sürüyor. 3.faz ödemelerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz net bir tarih verilmedi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama doğrultusunda 3.faz için e-devlet sistemi üzerinde ‘’Pandemi Sosyal Destek Ön Başvuru Formu’’ aracılığıyla sosyal yardım başvuruları alınmaya başlamıştır. 

Pandemi destek başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

1000 TL pandemi sosyal destek ödemeleri için başvurular geçtiğimiz aylarda e-devlet üzerinden alınmıştı. Başvuru sonuçları ise yine e-devlet sistemi üzerinden vatandaşlara bildirilecek.

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Pandemi destek ödemeleri sonuçlarında ‘’Sosyal yardım bilgisi bulunamamıştır’’ ekranını gören kişilerin başvuruları olumsuz sonuçlandırılmıştır. Bunun yerine ‘’Başvurunuz hala devam ediyor, incelenme aşamasında’’ gibi notlar çıkıyorsa başvurunuz henüz sonuçlandırılmamış olup değerlendirme aşamasındadır.



Son Güncelleme: 10.12.2020 23:36
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Anahtar Kelimeler:
PandemiAile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler BakanlığıDestekBaşvuru3.fazSonuç
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