1000 TL pandemi sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? e-Devlet T.C. ile pandemi yardımı sorgulama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ihtiyacı olan ailelere Covid-19 salgını kapsamında 1000 TL pandemi yardımı yapılacağını açıklamıştı. Ödemelerin 1 ve 2. Fazlarının dağıtılması sonrasında 3. Faz ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak edilenler arasında yer aldı.

Pandemi destek başvurusu hala alınıyor mu?

Pandemi kapsamında ihtiyaç sahiplerine verilen 1000 TL destek ödemeleri için başvuruların halen alınıp alınmadığı da merak edilenler arasında yer alıyor. Bu bağlamda açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, başvuruların alınmaya devam ettiğini aktardı.

Pandemi destek parası başvuruları ne zaman açıklanacak?

Pandemi desteği kapsamında yapılan başvuruların sonuçlanacağı tarih binlerce aile tarafından merakla bekleniyor. Mayısıs ayında yapılan başvuruların bile henüz sistemde sonuçlandırılmadığı ifade ediliyor. Buna bağlı olarak bu zamana kadar pek çok başvurunun biriktiği ve sonuçlandırılmasının beklendiği anlaşılıyor. 3. Faz ödemelerinin gerçekleştirilebilmesi için çalışmaların devam ettiği ve ilerleyen dönemde ödemelerin yapılacağı tahmin ediliyor. Diğer yandan şimdiye dek bakanlığın intenet adresinde de konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadığı görülüyor.

Pandemi destek başvurusu sonucu sorgulama ekranına erişim sağlayabilmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Pandemi destek başvuru günleri

Aşağıdaki kısımda vatandaşların TC kimlik numaralarının son hanelerine göre başvuruda bulunabilecekleri günler yer almaktadır.

TC Kimlik Numarasının son hanesi;

• 0 olan vatandaşların Pazartesi, • 0 olan vatandaşların Pazartesi,

• 2 olan vatandaşların Salı,

• 4 olan vatandaşların Çarşamba,

• 6 olan vatandaşların Perşembe,

• 8 olan vatandaşların Cuma günlerinde başvuru yapabilmektedirler.

Cumartesi ve Pazar günlerinde tüm vatandaşlar başvurularını iletebilmektedirler. Başvurular e-devlet sistemi üzerinde yer alan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvuru Formu üzerinden doldurulmaktadır. Buraya tıklayarak ilgili forma erişim sağlayabilirsiniz.

Kimler pandemi destek yardımından yararlanabilir?

Pandemi destek yardımından faydalanabilmek için kişilerin aşağıdaki kısımda yer alan kapsamlarda olmamaları gerekmektedir.

• Aynı destek programında Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

• 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

• Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

• 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,