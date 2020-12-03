1000 TL Pandemi sosyal yardım ödemesi E-Devlet'ten T.C kimlik no ile başvuru sayfası

Koronavirüs salgını sürecinde ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlara devlet tarafından verilen Pandemi Sosyal Yardım ödemelerine devam ediliyor. 1000 TL olarak verilen sosyal yardım ödemeleri başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor.

Sonuç sorgulama işlemi

Pandemi sosyal yardım desteği sorgulaması e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kısmında yer alan “Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” bölümüne girilmelidir. Bu sayfadaki sorgulama butonuna tıklayarak yardım sonuçlarını görüntülenmektedir. Pandemi sosyal yardım başvurusu sorgulama ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu?basvuru=formu/

Başvuru şartları

Faz 1 ve Faz 2 gruplarına verilen desteklerden yararlanmamış olmak,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamında kamu işçisi olmamak,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamında memur olmamak,

SGK üzerinden geliri olmamak ve emekli olmamak,

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalanmayanlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanmayanlar.

1000 TL pandemi yardımlarına başvuru yapmak için bazı şartlara uygun olmak gerekmektedir. Bu şartlar şu şekildedir;

Yukarıda belirtilen şartlara uygun olan kişiler pandemi yardımlarına başvuru yapabiliyor. Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı söz konusu pandemi yardımlarının süresini uzattığını duyurdu. Bu kapsamda pandemi yardımları 30 Haziran 2021 tarihine dek verilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, uzatılan pandemi yardımı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, uygulanmakta olan pandemi yardımlarının Cumhurbaşkanlığı kararıyla 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldığını ve yararlanması süresinin de 3 aydan 6 aya çıkarıldığını duyurdu.

Bakan Selçuk, normal çalışma düzenine geçen işyerlerine de Normalleşme Desteği kapsamında verilecek yardımlarla istihdamı korumayı hedeflediklerini söyledi. Bakan Selçuk kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olan kişilere verilen teşviklerinde 31 Aralık 2022 tarihine dek uzatıldığını ifade etti.