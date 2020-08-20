İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...
Emeklilere tam 1200 TL ödeme yapılacak!
Son Dakika
Emeklilere tam 1200 TL ödeme...
İş yeri kiralarında yeni dönem başlayacak! Kira sözleşmesindeki yeni maddeler ortaya çıktı
İş yeri kiralarında yeni dönem...

1000 TL maddi yardım başvurusu yapanlar için inceleme yapılıyor!

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen 1000 TL yardımlarına başvuru yapan kişilere kötü haber geldi. Bakanlık 1000 TL maddi yardımlarında ihtiyaç sahiplerini belirlemek için inceleme başlattı.

20 Ağustos 2020 Perşembe 22:00
1000 TL maddi yardım başvurusu yapanlar için inceleme yapılıyor!
Takip Et:

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Koronavirüs sürecinde ihtiyaç sahiplerine 1000 TL yardım ödemesi yapıldı. Ödemelerde son olarak 3. Faz aşaması için başvurular alındı. Bakanlık 1000 TL yardımının yanı sıra pandemi sürecinde ihtiyaç sahiplerine erzak yardımları da yaptı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk 1000 TL pandemi yardımı için 800 binden fazla kişinin başvuru yaptığını açıkladı. Bakan Selçuk 3. Faz ödemeleri için “Dönemsel muhtaçlık” tespiti de yapılacağını belirtti.

3. Faz Ödemeleri İçin İnceleme Yapılıyor


3. faz ödemelerine başvuru yapan kişilere dönüş yapılacağını belirten Bakan Selçuk, bu ödemelerde “Dönemsel muhtaçlık” tespiti yapılacağını ifade etti. Bakanlık tarafından verilen desteğe mamurlar, emekliler ve diğer ödemelerden yararlanan kişiler başvuru yapamıyor.

3. faz desteklerinin binden fazla vakfa gittiği belirten Zehra Zümrüt Selçuk, ödemeler için şu ana kadar 800 binden fazla başvuru alındığını sözlerine ekledi. 3. Faz ödemelerinde ilk olarak ihtiyaç sahipleri öne alınacak ve bunun için “Dönemsel muhtaçlık” incelemesi yapılacak.

3. faz ödemeleri için e-Devlet’ten yapılan başvurularda kişilerden aylık gelirleri, fatura bilgileri, hane geliri gibi detaylar isteniyor. Vatandaşların başvurularda belirttiği gelirlerine göre dönemsel muhtaçlık tespiti yapılacak. ilk aşamada 800 binden fazla başvurunun olması ilerleyen günlerde bu sayının artmasını sağlayacak. Bu nedenle ödemelerin vatandaşlara verilmesinin uzun sürebileceği tahmin ediliyor.



Son Güncelleme: 20.08.2020 22:00
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Pakdemirli, Ayasofya müjdesini verdi
Bakan Pakdemirli, Ayasofya müjdesini verdi
Yüksek mahkemeden emsal niteliğinde karar çıktı! 10 yılı aşan nafakalar silinecek
Yüksek mahkemeden emsal niteliğinde karar çıktı! 10 yılı aşan nafakalar silinecek
3 Belediyeye zabıta, itfaiye eri, memur ve şoför alım ilanı ve şartları
3 Belediyeye zabıta, itfaiye eri, memur ve şoför alım ilanı ve şartları
BİM okul kırtasiye ürünleri indirimleri 21 Ağustos
BİM okul kırtasiye ürünleri indirimleri 21 Ağustos
A 101 kırtasiye ürünleri indirimleri belli oldu 20 Ağustos
A 101 kırtasiye ürünleri indirimleri belli oldu 20 Ağustos
Meteoroloji 21 il için şiddetli yağış uyarısında bulundu! Sel baskınları olabilir
Meteoroloji 21 il için şiddetli yağış uyarısında bulundu! Sel baskınları olabilir

Popüler Haberler

Garanti BBVA 10.000 TL ile yaz kredisi kampanyası faiz oranları ve şartları belli oldu! 2020 Perşembe Ağustos
Engelli raporu başvuru sorgulama işlemleri nasıl yapılır? 2020 sağlık bakanlığı engelli raporu sorgulama
120 Ay vadeli 100 BİN TL İş Bank konut kredisi taksit ve geri ödeme planı 20 Ağustos 2020
Aile Bakanlığından her aileye 1248 TL sosyal yardım desteği..! Kimler başvurabilir?
2020 İOKBS Bursluluk sınav tarihi ne zaman? Sınav tarihi kesinleşti mi?
Masterchef Mehmet şef kimdir? Mehmet Yalçınkaya hakkında bilgiler
2020 Model Ford Puma tanıtıldı! Yeni Ford Puma özellikleri ve fiyatı
TV8 Türkiye Modelini Arıyor yarışmasına nasıl başvuru yapılır? Yarışma başvuru şartları
Halkbank 2020 emekli promosyon ödeme tarihleri belli oldu
Kia Ağustos kampanyası ile sıfır otomobilde devrim niteliğinde fırsatlar sağlayacak
TOGG'un üyeleri kimlerdir? TOGG ne demek, açılımı nedir?
Kredi sicil affı yasası çıkacak mı? Yasa ne zaman Meclis’e taşınacak?
İkametgah belgesi nereden, nasıl alınır? İkametgah belgesini muhtarlıklar veriyor mu?
Aleyna Tilki yeni şarkısı Ben Giderim sözleri ve videosu
Bahar kalkanı haberleri videoları 2 mart 2020 Pazartesi
SGK, Bağ-Kur emeklilerine PTTBank’tan SMS İle 80.000 TL kredi
Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı, hibrit modeli nasıl olacak? Hibrit eğitim modeli nedir?
Doğru spor ayakkabı nasıl seçilir? Spor ayakkabı alırken nelere dikkat etmeliyiz?
2020 Engelli Vatandaşlarımız İçin Kamu Kurumları Tarafından Sağlanan İndirim ve Haklar
Beni Bırakma Dizisi Sıla diziden neden ayrıldı? Sude Doğar başka dizide mi oynayacak?
Pet şişe toplayarak para kazanılabilir mi? 2020 Pet şişe toplayarak para kazanma

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.