1000 TL maddi yardım başvurusu yapanlar için inceleme yapılıyor!

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Koronavirüs sürecinde ihtiyaç sahiplerine 1000 TL yardım ödemesi yapıldı. Ödemelerde son olarak 3. Faz aşaması için başvurular alındı. Bakanlık 1000 TL yardımının yanı sıra pandemi sürecinde ihtiyaç sahiplerine erzak yardımları da yaptı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk 1000 TL pandemi yardımı için 800 binden fazla kişinin başvuru yaptığını açıkladı. Bakan Selçuk 3. Faz ödemeleri için “Dönemsel muhtaçlık” tespiti de yapılacağını belirtti.

3. Faz Ödemeleri İçin İnceleme Yapılıyor

3. faz ödemelerine başvuru yapan kişilere dönüş yapılacağını belirten Bakan Selçuk, bu ödemelerde “Dönemsel muhtaçlık” tespiti yapılacağını ifade etti. Bakanlık tarafından verilen desteğe mamurlar, emekliler ve diğer ödemelerden yararlanan kişiler başvuru yapamıyor.

3. faz desteklerinin binden fazla vakfa gittiği belirten Zehra Zümrüt Selçuk, ödemeler için şu ana kadar 800 binden fazla başvuru alındığını sözlerine ekledi. 3. Faz ödemelerinde ilk olarak ihtiyaç sahipleri öne alınacak ve bunun için “Dönemsel muhtaçlık” incelemesi yapılacak.

3. faz ödemeleri için e-Devlet’ten yapılan başvurularda kişilerden aylık gelirleri, fatura bilgileri, hane geliri gibi detaylar isteniyor. Vatandaşların başvurularda belirttiği gelirlerine göre dönemsel muhtaçlık tespiti yapılacak. ilk aşamada 800 binden fazla başvurunun olması ilerleyen günlerde bu sayının artmasını sağlayacak. Bu nedenle ödemelerin vatandaşlara verilmesinin uzun sürebileceği tahmin ediliyor.