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10.00-20.00 saatleri dışında ne demek, hangi saatlerde sokağa çıkma yasağı var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düzenlediği Kabine Toplantısı ardından korona virüsle mücadelede bir takım yeni kısıtlamalar ve kurallar getirildi. Bu kısıtlamalar ile beraber 20 yaş altına sokağa çıkma sınırlaması ve hafta sonu saat kısıtlaması uygulanacak.

19 Kasım 2020 Perşembe 02:21
10.00-20.00 saatleri dışında ne demek, hangi saatlerde sokağa çıkma yasağı var?
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Geçtiğimiz gün yapılan Kabine Toplantısı ardından ülkemizde hızla yayılmaya devam eden Korona virüse ilişkin pek çok yeni tedbir alındı. Bu kararlar ise beraber sokağa çıkma sınırlamalarının yanı sıra restoran, kafe gibi mekanlarında açılış kapanış saatlerine sınırlamalar koyuldu. Alınan yeni kurallara göre:

65 yaş ve üzeri için geçerli olan saat 10.00 ile 16.00 arasında sokağa çıkabilme kısıtlaması 20 yaş altına da getirildi. 20 yaş altı olan kişiler saat 10 ile 16 arasında dışarı çıkabilecek.

Hafta sonları geçerli olan kısıtlama ile vatandaşlar cumartesi ve pazarları saat 10.00 ile 20.00 arasında dışarı çıkabilecek. Üretim ve imalat gibi işleri yapan kişiler için bu yasak geçerli olmayacak.


Eğitim dönemi sonuna kadar okullar uzaktan eğitim ile devam ettirilecek.

20.00'dan sonra restoran ve kafeler evlere servis ve paket şeklinde hizmet verebilecekler.

AVM, market ve restoranlar saat paket servis dışında saat 10.00 ile 20.00 arasında hizmet verebilecek.

 



Son Güncelleme: 19.11.2020 02:21
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Anahtar Kelimeler:
SokağaçıkmayasağıSaatleri
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