İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...
Özdemir Erdoğan'dan çok tartışılacak Zeki Müren yorumu: Kötü bir rol modeldi!
Özdemir Erdoğan'dan çok tartışılacak Zeki...
Kabine Pazartesi toplanıyor! Gündem aşı ve okulların durumu
Son Dakika
Kabine Pazartesi toplanıyor! Gündem aşı...
Son dakika... Diyarbakır'da 1 asker şehit oldu
Son Dakika
Son dakika... Diyarbakır'da 1 asker...

100 bin memur personel alımları şartları nelerdir?

2021yılı 100 bin memur personel alımları ve şartları hakkında detaylar haberimizde...

10 Ocak 2021 Pazar 14:26
100 bin memur personel alımları şartları nelerdir?
Takip Et:

2021 yılı için 100.000 memur personel alımları olacak bakanlığa bağlı kurumlarda 100.000 işsiz için iş sunulacak. personel alımları  2021 yılı 100.000 memur personeli alımları ve detayları haberimizde..

2021 yılında 100.000 memur personel alımı yapacak kurumlar şu şekilde ;

-Hazine ve Maliye Bakanlığı

-Gençlik ve Spor Bakanlığı

-Sahil Güvenlik Komutanlığı

-Çorum Belediyesi

-İstanbul Büyükşehir Belediyesi

-Beyoğlu Belediyesi

2021 yılı Hazine ve Maliye Bakanlığı kaç memur personel alımı yapacak?

Yapılan açıklamaya göre bakanlık bünyesinde çalışacak olan 310 memur adayına fırsat verilecek. Sınav kısmını geçen adaylar sonrasında ise atama kısmını geçecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alım şartları ise şekilde sıralanıyor ;

-T.Ci vatandaşı olmak

-Otuzbeş yaşından küçük olmak

-Dört yıllık lisans mezunu olmak

-2019 – 2020 yılı KPSS’ den P48 türünden en az 70 puan ve üzerinde almış olmak

-Kamu haklarından mahrum kalmamış olmak

-Yapılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almış olmak

-Yapılan arşiv soruşturmasından olumlu sonuç almış olmak

-Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği kesilmiş ya da askerlik görevini tamamlamış olmak

Gençlik ve Spor Bakanlığı kaç personel alımı yapacak?

Yapılan açıklamaya göre bakanlık bünyesinde çalışacak olan 500 memur adayına fırsat verilecek. Çeşitli şehirlerde olacak adaylar başvuru gerçekleştirmek için şartlara uygunluğu kontrol edilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımları şartları ise şu şekilde ;

-T.C vatandaşı olmak

-Kamu haklarından mahrum olmamak

-KPSS sınavından en az 60 puan almış olmak

-63 farklı şehirde taşra teşkilatlarından birisinde çalışmayı kabul etmiş olmak

-Çalışmasına engel sağlık sorunu bulunmamak

-Yapılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almış olmak

-Yapılan arşiv soruşturmasından olumlu sonuç almış olmak

-Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği kesilmiş ya da askerlik görevini tamamlamış olmak

Sahil Güvenlik Komutanlığı kaç personel alımı yapacak?

Yapılan açıklamaya göre bakanlık bünyesinde çalışacak olan 15 memur adayına fırsat verilecek. Çeşitli şehirlerde olacak adaylar başvuru gerçekleştirmek için şartlara uygunluğu kontrol edilecek. Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımları şartları ise şu şekilde ;

T.C  vatandaşı olmak

-Kamu haklarından mahrum olmamak

-KPSS sınavından en az 60 puan almış olmak

-En az lise mezunu olmak

-Yapılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almış olmak

-Yapılan arşiv soruşturmasından olumlu sonuç almış olmak

-Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği kesilmiş ya da askerlik görevini tamamlamış olmak

Çorum Belediyesi kaç personel alımı yapacak?

Yapılan açıklamaya göre bakanlık bünyesinde çalışacak olan 22 memur adayına fırsat verilecek. Çeşitli şehirlerde olacak adaylar başvuru gerçekleştirmek için şartlara uygunluğu kontrol edilecek. Çorum Belediyesi personel alımları şartları ise şu şekilde ;

-KPSS93 ve KPSSP3 puan türlerinden en az 60 puan almış olmak

-Ön lisans ve ya lisans mezunu olmak

-Kamu haklarından mahrum olmamak

-Çalışmaya engel bir sağlık sorunu bulunmamak

-İtfaiye eri ve ya zabıta memur olarak görev yapabilecek durumda olmak

-Yapılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almış olmak

-Yapılan arşiv soruşturmasından olumlu sonuç almış olmak

-Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği kesilmiş ve ya askerlik görevini tamamlamış olmak

İstanbul Büyükşehir Belediye kaç personel alımı yapacak?

Yapılan açıklamaya göre bakanlık bünyesinde çalışacak olan 250 memur adayına fırsat verilecek. Çeşitli şehirlerde olacak adaylar başvuru gerçekleştirmek için şartlara uygunluğu kontrol edilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alımları şartları ise şu şekilde ;

-En az lise, ön lisans ya da lisans mezunu olmak

-30 yaşından küçük olmak

-Kamu haklarından mahrum kalmamak

-Çalışmaya engel bir sağlık sorunu olmamak

-KPSS’ den en az 60 puan almış olmak

-Kadın adaylarda en az 1,60 cm, erkek adaylarda en az 1,67 cm boya sahip olmak

-Kadın ve erkek adayların boy ve kilosu arasında (+ ,-) 10 kilodan fazla fark olmamak

-Yapılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almış olmak

-Yapılan arşiv soruşturmasından olumlu sonuç almış olmak

-Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği kesilmiş ve ya askerlik görevini tamamlamış olmak

Beyoğlu Belediyesi kaç personel alımı yapacak?

Yapılan açıklamaya göre bakanlık bünyesinde çalışacak olan 80 memur adayına fırsat verilecek. Çeşitli şehirlerde olacak adaylar başvuru gerçekleştirmek için şartlara uygunluğu kontrol edilecek. Beyoğlu Belediyesi personel alımları şartları ise şu şekilde ;

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

-Kamu haklarından mahrum olmamak

-Görevine engel bir sağlık sorunu olmamak

-Herhangi bir suçtan hüküm giymiş olmamak

-Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış ya da askerlikle ilişiğini kesmiş olmak

-Yapılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almış olmak

-Yapılacak arşiv soruşturmasından olumlu sonuç almış olmak

-KPSS’ den en az 70 puan almış olmak



Son Güncelleme: 10.01.2021 14:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MemurAlımPersonel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üniversiteli Aleyna Yurtkölesi'nin ölümüyle ilgili kan donduran iddia
Üniversiteli Aleyna Yurtkölesi'nin ölümüyle ilgili kan donduran iddia
Normale dönüş yakın!
Normale dönüş yakın!
Bağcılar'da intihar etmek için pencereye çıkan genç, camda asılı kaldı
Bağcılar'da intihar etmek için pencereye çıkan genç, camda asılı kaldı
İki komşu arasındaki tartışmada kan döküldü: 1 Ölü!
İki komşu arasındaki tartışmada kan döküldü: 1 Ölü!
İzmir'de komşu kavgası kanlı bitti!
İzmir'de komşu kavgası kanlı bitti!
Tüfeğini temizlerken kendini vurdu
Tüfeğini temizlerken kendini vurdu

Popüler Haberler

100 bin memur personel alımları şartları nelerdir?
Barbaros dizisinin tarihi belli oldu mu?
Tasdikname nedir, ne demek, nereden alınır?
Şekerbank 2021 yılı kredi kampanyasını duyurdu! Ferahlatan İhtiyaç Kredi Kampanyası!
TV'de 10 Ocak 2021 Pazar hangi maç hangi kanalda?
Emekliye aile yardımı verilecek mi? Kim ne kadar aile yardımı alacak?
Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir? Yağmur Öztürk'ün yer aldığı diziler
Acemi Anneler dizisi Beyza kimdir? Melis Yıldıran kimdir, nereli yaşı kaç?
Acemi Anneler dizisi Tarık kimdir? Cantuğ Turay rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Askerlik borçlanması nedir? Askerlik borçlanması günü geriye düşürür mü?
Rüyada yılan sokması görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan sokması görmenin tabirleri ve yorumları
Kaçak elektrik kullanım cezası ne kadardır? İtirazı nereye nasıl yapılır?
Boza nasıl yapılır? Kış aylarının vazgeçilmezi Bozanın evde aşama aşama yapılışı
Peaky Blinders yeni sezon ne zaman yayınlanacak? 6. sezon tarihi belli oldu!
TOKİ 100 Bin sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ sosyal konut başvuruları başlıyor!
Türkan Hanımın Konağı dizisi Zehra kimdir? Almira Tuğgül Küçükoğlu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Google’dan kişisel bilgiler nasıl silinir?
Banka şube kodu nedir, nerede yazmaktadır? Banka şube kodu ne demek ve nereden öğrenilir?
Acemi Anneler dizisindeki Kemal karakteri kimdir? Berk Bakioğlu nereli, yaşı kaç?
Acemi Anneler dizisi Cenk karakteri kimdir? Ege Semih Erken kimdir, nereli, kaç yaşında?
instagram takip ettiklerinin hepsini silme işlemi nasıl yapılır? 2021 Instagram takipçi silme

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.