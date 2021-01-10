100 bin memur personel alımları şartları nelerdir?

2021 yılı için 100.000 memur personel alımları olacak bakanlığa bağlı kurumlarda 100.000 işsiz için iş sunulacak. personel alımları 2021 yılı 100.000 memur personeli alımları ve detayları haberimizde..

2021 yılında 100.000 memur personel alımı yapacak kurumlar şu şekilde ;

-Hazine ve Maliye Bakanlığı

-Gençlik ve Spor Bakanlığı

-Sahil Güvenlik Komutanlığı

-Çorum Belediyesi

-İstanbul Büyükşehir Belediyesi

-Beyoğlu Belediyesi

2021 yılı Hazine ve Maliye Bakanlığı kaç memur personel alımı yapacak?

Yapılan açıklamaya göre bakanlık bünyesinde çalışacak olan 310 memur adayına fırsat verilecek. Sınav kısmını geçen adaylar sonrasında ise atama kısmını geçecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alım şartları ise şekilde sıralanıyor ;

-T.Ci vatandaşı olmak

-Otuzbeş yaşından küçük olmak

-Dört yıllık lisans mezunu olmak

-2019 – 2020 yılı KPSS’ den P48 türünden en az 70 puan ve üzerinde almış olmak

-Kamu haklarından mahrum kalmamış olmak

-Yapılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almış olmak

-Yapılan arşiv soruşturmasından olumlu sonuç almış olmak

-Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği kesilmiş ya da askerlik görevini tamamlamış olmak

Gençlik ve Spor Bakanlığı kaç personel alımı yapacak?

Yapılan açıklamaya göre bakanlık bünyesinde çalışacak olan 500 memur adayına fırsat verilecek. Çeşitli şehirlerde olacak adaylar başvuru gerçekleştirmek için şartlara uygunluğu kontrol edilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımları şartları ise şu şekilde ;

-T.C vatandaşı olmak

-Kamu haklarından mahrum olmamak

-KPSS sınavından en az 60 puan almış olmak

-63 farklı şehirde taşra teşkilatlarından birisinde çalışmayı kabul etmiş olmak

-Çalışmasına engel sağlık sorunu bulunmamak

-Yapılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almış olmak

-Yapılan arşiv soruşturmasından olumlu sonuç almış olmak

-Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği kesilmiş ya da askerlik görevini tamamlamış olmak

Sahil Güvenlik Komutanlığı kaç personel alımı yapacak?

Yapılan açıklamaya göre bakanlık bünyesinde çalışacak olan 15 memur adayına fırsat verilecek. Çeşitli şehirlerde olacak adaylar başvuru gerçekleştirmek için şartlara uygunluğu kontrol edilecek. Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımları şartları ise şu şekilde ;

T.C vatandaşı olmak

-Kamu haklarından mahrum olmamak

-KPSS sınavından en az 60 puan almış olmak

-En az lise mezunu olmak

-Yapılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almış olmak

-Yapılan arşiv soruşturmasından olumlu sonuç almış olmak

-Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği kesilmiş ya da askerlik görevini tamamlamış olmak

Çorum Belediyesi kaç personel alımı yapacak?

Yapılan açıklamaya göre bakanlık bünyesinde çalışacak olan 22 memur adayına fırsat verilecek. Çeşitli şehirlerde olacak adaylar başvuru gerçekleştirmek için şartlara uygunluğu kontrol edilecek. Çorum Belediyesi personel alımları şartları ise şu şekilde ;

-KPSS93 ve KPSSP3 puan türlerinden en az 60 puan almış olmak

-Ön lisans ve ya lisans mezunu olmak

-Kamu haklarından mahrum olmamak

-Çalışmaya engel bir sağlık sorunu bulunmamak

-İtfaiye eri ve ya zabıta memur olarak görev yapabilecek durumda olmak

-Yapılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almış olmak

-Yapılan arşiv soruşturmasından olumlu sonuç almış olmak

-Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği kesilmiş ve ya askerlik görevini tamamlamış olmak

İstanbul Büyükşehir Belediye kaç personel alımı yapacak?

Yapılan açıklamaya göre bakanlık bünyesinde çalışacak olan 250 memur adayına fırsat verilecek. Çeşitli şehirlerde olacak adaylar başvuru gerçekleştirmek için şartlara uygunluğu kontrol edilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alımları şartları ise şu şekilde ;

-En az lise, ön lisans ya da lisans mezunu olmak

-30 yaşından küçük olmak

-Kamu haklarından mahrum kalmamak

-Çalışmaya engel bir sağlık sorunu olmamak

-KPSS’ den en az 60 puan almış olmak

-Kadın adaylarda en az 1,60 cm, erkek adaylarda en az 1,67 cm boya sahip olmak

-Kadın ve erkek adayların boy ve kilosu arasında (+ ,-) 10 kilodan fazla fark olmamak

-Yapılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almış olmak

-Yapılan arşiv soruşturmasından olumlu sonuç almış olmak

-Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği kesilmiş ve ya askerlik görevini tamamlamış olmak

Beyoğlu Belediyesi kaç personel alımı yapacak?

Yapılan açıklamaya göre bakanlık bünyesinde çalışacak olan 80 memur adayına fırsat verilecek. Çeşitli şehirlerde olacak adaylar başvuru gerçekleştirmek için şartlara uygunluğu kontrol edilecek. Beyoğlu Belediyesi personel alımları şartları ise şu şekilde ;

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

-Kamu haklarından mahrum olmamak

-Görevine engel bir sağlık sorunu olmamak

-Herhangi bir suçtan hüküm giymiş olmamak

-Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış ya da askerlikle ilişiğini kesmiş olmak

-Yapılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almış olmak

-Yapılacak arşiv soruşturmasından olumlu sonuç almış olmak

-KPSS’ den en az 70 puan almış olmak