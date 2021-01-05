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10 yaşındaki Eda toprağa verildi

Annesi ile birlikte anneannesini ziyarete giden ve evde sobadan sızan gaz sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki Eda Karakaş hayatını kaybettii Talihsiz çocuk kız bugün Uşak'ta toprağa verildi.

05 Ocak 2021 Salı 23:52
10 yaşındaki Eda toprağa verildi
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Acı olay geçtiğimiz gün Kütahya Gediz İlçesinde yaşandı.

Uşak'ta yaşayan Karataş ailesinden, 10 yaşındaki Eda Karataş ve 46 yaşındaki baba Ercan Karataş, geçtiğimiz gün Kütahya Gediz'de hayatını sürdüren 73 yaşındaki babaanne Fatma Karakaş'ın evine ziyarete gitti.

Bir süre sonra 73 yaşındaki babaannenin evine gelen bir başka yakınları içeri girdiğinde  Ercan Karakaş, 10 yaşındaki  Eda Karakaş'ı ve babaanne Fatma Karakaş'ı evde baygın halde buldu.

10 YAŞINDAKİ EDA HAYATINI KAYBETTİ

Durmu hemen 112 sağlık ekiplerine ihbar etmeleriyle birlikte, eve jandarma ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Eve gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede küçük kızın sobadan sızan gazdan etkilenerek hayatını kaybettiğini, baba ve babaannenin ise baygın olduğunu belirledi. Talihsiz kızın cansız bedeni yapılan incelemeden sonra morga kaldırılırken,Ercan Karakaş ve annesi Fatma Karakaş hastanede tedavi altına alınmıştı.

CENAZESİ BUGÜN TOPRAĞA VERİLDİ.

10 yaşındaki küçük kızın cansız bedeni bugün memleketi Uşak'ta toprağa verildi. Cenazeye baba Ercan Karataş'ın yanında Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak AK Parti Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş'te katıldı. Acılı baba ve yakınlarının ayakta güçlükle durduğu görüldü.



Son Güncelleme: 05.01.2021 23:52
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Anahtar Kelimeler:
Eda KarataşSobadan Zehirlendi
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