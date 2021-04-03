10 yaşındaki çocuk piknikte kayboldu

Antalya Manavgat İlçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde Sağırin Mahallesi Boynuzlubük mevkii Köprüçay Irmağı kenarında Ailesi ile birlikte piknik yapan 10 yaşındaki bir çocuk kayboldu. Rafettin Uğur adındaki 10 yaşındaki çocuğun kaybolduğunu fark eden ailesi sağlık ekiplerini arayarak çocukların ırmağa düşmüş olabileceğini düşünerek yardım istediler.

TÜM ANTALYA YETKİLİ BİRİMLERİ SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Antalya İl Jandarma Komutanlığı JSAK Timi , Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve 112 sağlık görevlileri sevk edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARNA SABAH SAATLERİNDE DEVAM EDİLECEK

Ekiplerin akşam saatlerinde aralıksız yapılan arama kurtarma çalışmalarında bir neticeye ulaşılamadı. Havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde orman tarafında devam edileceği öğrenildi.

