10 yaşındaki çocuk, bahçede oynarken saçmalarla yaralandı

Üzücü olay bugün Sakarya Arifiye ilçesinde saat: 15.30 sularında yaşandı.

İlçede yaşayan 10 yaşındaki Mustafa S. isimli küçük çocuk evlerinin bahçesinde oyun oynamak için dışarıya çıktı. Bir süre oyun oynayan küçük Mustafa aniden nerden geldiği belli olmayanve küçük çocuk bacağından ve kanından yaralandı.

Küçük çocuğa saçmaların isabet ettiğini gören ailesi durumu hemen 112 sağlık personeline bildirdi. Sağlık ekipleri hemen eve intikal etti. Ekiplerin ilk müdahalesinden sonra küçük Mustafa tedavisinin devamı için hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavisine devam edilen küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri saçmaların ateşlendiği silahı bulmak için çalışmaları ve incelemeleri devam ediyor.