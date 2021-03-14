10 yaşındaki çocuk, bahçede oynarken saçmalarla yaralandı

Üzücü olay bugün Sakarya Arifiye ilçesinde saat: 15.30 sularında yaşandı.
Küçük çocuğa saçmaların isabet ettiğini gören ailesi durumu hemen 112 sağlık personeline bildirdi. Sağlık ekipleri hemen eve intikal etti. Ekiplerin ilk müdahalesinden sonra küçük Mustafa tedavisinin devamı için hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedavisine devam edilen küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri saçmaların ateşlendiği silahı bulmak için çalışmaları ve incelemeleri devam ediyor.
Son Güncelleme: 14.03.2021 20:19