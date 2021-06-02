10 yaş altı çocuğu olanlar, gebeler için idari izinler devam ediyor mu? İdari izinler ne zamana kadar devam ediyor?

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kurallar nezdinde, 1 Haziran’da açıklanan yeni normalleşme adımlarıyla beraber idari izin kullanan çalışanlar, bu izinlerini kullanmaya devam edip edemeyeceğini merak ediyor.

Ülkemizde 29 Nisan ile 17 Mayıs arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve 1 Haziran’a süren sıkı tedbirler neticesinde koronavirüs vaka ve ölüm sayıları düşmüştü. 31 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonucunda yeni normalleşme adımları atıldı. Bazı insanlar ise idari izinlere ne olacağını araştırıyor.

1 Haziran’dan başlayarak geçerli olacak olan yeni normalleşmede 10 yaşın altında çocuğu bulunan veya gebe olan kişilerin idari izinleri geçerli olmaya devam edecek. Koronavirüs pandemisinden dolayı bu izinler bir süredir kullanılamıyor. Fakat sağlık çalışanlarının izinlerinin iptali geçerli olma özelliğini kaybetti.

İdari izinlere başvurabilen kişiler 657 sayılı kanun kapsamında olan memurlar için geçerli. Ani atanma, evlenme gibi konularda bu izin günlerinin değiştirilmesi kabul ediliyor. İzin süresi ise en fazla 15 gün olarak açıklandı.