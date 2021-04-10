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10 Nisan 2021 Korona virüs vaka tablosu

Sağlık Bakanlığı 10 Nisan 2021 Cumartesi günü tarihli korona virüs vaka tablosunu az önce duyurdu. Bakanlık tarafından açıklanan rakamlara göre son 24 saat içinde 302 bini aşkın test yapıldı. 52 binden fazla vaka tespit edildi.

10 Nisan 2021 Cumartesi 22:49
10 Nisan 2021 Korona virüs vaka tablosu
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Sağlık Bakanlığı 10 Nisan 2021 Cumartesi günü tarihli korona virüs vaka tablosunu az önce resmi intenet sitesinde duyurdu.

52 BİN 676 YENİ VAKA

10 Nisan günü ülke genelinde ki hastanlerde korona virüs testi yapılan kişi sayısı 302 bini aşkarken, 52 bin 676 kişide korona virüs vakası tespit edildi.

2 BİN 497 KİŞİ HASTANELERE YATIRILDI

Vaka tespit edilen 2 bin 497 kişi ise hastalığı ağır atlattıkları gerekçesiyle tedaviler için hastanelere yatırıldı.

248 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Korona virüs hastalığına bağlı olarak bugün hayatını kaybeden kişi sayısı ise 248 oldu ve toplam can kaybımız 33 bin 702 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan hastalığa yakalanıp, tedavi sonrasında iyileşen kişi sayısı bugün 32 bin 593 kişi daha arttı ve toplam iyileşen kişi sayısı 3 milyon 301 bini aştı

10 NİSAN KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU

 

 




Son Güncelleme: 10.04.2021 22:49
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