10 Mart Çarşamba hava nasıl olacak? Türkiye'de bölgelere göre yarınki hava durumu

Herkes 10 Mart 2021 Çarşamba günü havanın nasıl olacağını merakla araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Çarşamba günü yani 10 Mart tarihinde Türkiye genelinde hava durumunun nasıl olacağı açıklandı. Yayınlanan hava sıcaklık raporuna göre pek çok ilde bulutlu bir hava durumu bekleniyor.

10 Mart 2021 Çarşamba Türkiye genelinde hava durumu!

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla çok bulutlu

İSTANBUL 4°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ 4°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla çok bulutlu

KOCAELİ 4°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla çok bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde Denizli, Afyon ve Kütahya ile Uşak'ın doğu çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

DENİZLİ 6°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MANİSA 7°C, 20°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 8°C, 2°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA 11°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY 6°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ISPARTA 3°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

İÇ

ANADOLU

Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Karaman çevrelerinin, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis olayları bekleniyor.

ANKARA -2°C, 15°C

Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI -4°C, 14°C

Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 16°C

Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 0°C, 15°C

Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı ve çok bulutlu

BATI

KARADENİZ

Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis olayları bekleniyor.

BOLU -2°C, 14°C

Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 2°C, 18°C

KASTAMONU -4°C, 15°C

Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı ve çok bulutlu

Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 4°C, 14°C

Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -1°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 4°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 3°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 5°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU

ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis olayları bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -9°C, 4°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HAKKARİ -3°C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS -12°C, 4°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN -2°C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU

ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis beklenmektedir.

DİYARBAKIR 0°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 4°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 5°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE

HAVA

Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinde doğusu güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4, sabah saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi 2,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 2 ila 4, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN

GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 0,75 m; Görüş: İyi.