10 Mart Çarşamba hava nasıl olacak? Türkiye'de bölgelere göre yarınki hava durumu

Herkes 10 Mart 2021 Çarşamba günü havanın nasıl olacağını merakla araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Çarşamba günü yani 10 Mart tarihinde Türkiye genelinde hava durumunun nasıl olacağı açıklandı. Yayınlanan hava sıcaklık raporuna göre pek çok ilde bulutlu bir hava durumu bekleniyor.
10 Mart 2021 Çarşamba Türkiye genelinde hava durumu!
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla çok bulutlu
İSTANBUL 4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla çok bulutlu
KIRKLARELİ 4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla çok bulutlu
KOCAELİ 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla çok bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde Denizli, Afyon ve Kütahya ile Uşak'ın doğu çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
DENİZLİ 6°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
İZMİR 10°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MANİSA 7°C, 20°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 8°C, 2°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA 11°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY 6°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ISPARTA 3°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı
İÇ
ANADOLU
Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Karaman çevrelerinin, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis olayları bekleniyor.
ANKARA -2°C, 15°C
Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu
ÇANKIRI -4°C, 14°C
Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 16°C
Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
NEVŞEHİR 0°C, 15°C
Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı ve çok bulutlu
BATI
KARADENİZ
Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis olayları bekleniyor.
BOLU -2°C, 14°C
Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 2°C, 18°C
KASTAMONU -4°C, 15°C
Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 4°C, 14°C
Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA -1°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 4°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 5°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU
ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis olayları bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -9°C, 4°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HAKKARİ -3°C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS -12°C, 4°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
VAN -2°C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU
ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis beklenmektedir.
DİYARBAKIR 0°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE
HAVA
Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinde doğusu güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4, sabah saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi 2,5 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 2 ila 4, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
VAN
GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 0,75 m; Görüş: İyi.