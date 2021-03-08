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10 MART Çarşamba günü ne kandili?

10 Mart 2021 Çarşamba günü hangi kandil var? Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili hangi tarihte? 2021 yılındaki kandillerin tarihleri ne zaman? Müslüman alemini yakından ilgilendiren Kandillerden birisi olan Miraç Kandili herkes tarafından merakla araştırılıyor. İslam dinine mensup kişiler Miraç Kandilinin ne zaman olduğunu merakla araştırıyor.

08 Mart 2021 Pazartesi 17:35
10 MART Çarşamba günü ne kandili?
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Ramazan ayına çok kısa bir süre kaldığı günlerde 2021 yılında yerine getirilecek olan Miraç Kanmdili için de zaman daralıyor. Müslüman alemi tarafından merakla beklenen Miraç Kandili’nin ne zaman olduğu herkes tarafından merakla araştırılıyor. Miraç Kandili’nin hangi gün olduğu Müslümanlar tarafından merakla araştırılıyor.

2021 yılına girilmesiyle beraber üç ayların başlaması ile Miraç Kandili için kısa bir zaman kaldı. Yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili herkes tarafından sabırsızlıkla beklenmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre İslam aleminin Allah’a yükseliş ve arınma olarak kabul ettiği Miraç Kandili 2021 yılının Mart ayına denk gelmektedir. 5 vakit namazın farz olduğu Miraç Kandili’nin hangi güne denk geldiği herkes tarafından merakla araştırılıyor.

Miraç Kandili ne zaman?

Miraç Kandili, 10 Mart 2021 Çarşamba günü Müslüman alemi tarafından idrak edilecektir. Miraç Kandili, 13 Şubat tarihinde başlayan üç ayların ilki recep ayının 27’nci gecesine denk gelmektedir. Bu gece, Hz. Muhammed’in Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olarak Müslüman alemi tarafından kabul edilmektedir. Miraç anlam bakımından, ‘yukarı çıkmak, yükselmek’ anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi’râc kelimesi ‘yukarı çıkmak vasıtası, merdiven’ anlamı taşımaktadır. Kelime anlamı olarak Hz Peygamber’in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade ediyor. Olay, Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlanmasından dolayı kaynaklarda da ‘isrâ ve mi’rac’ şeklinde geçse de Tirkçe’de mi’rac kelimesiyle her iki anlamıda taşımaktadır.

2021 yılındaki kandiller

10 Mart 2021: Miraç Kandili

27 Mart 2021 Berat Kandili

17 Ekim 2021 Mevlid Kandili



Son Güncelleme: 08.03.2021 17:35
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10 MartKandilMiraç KandiliDiyanet2021
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