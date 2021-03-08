10 MART Çarşamba günü ne kandili?

Ramazan ayına çok kısa bir süre kaldığı günlerde 2021 yılında yerine getirilecek olan Miraç Kanmdili için de zaman daralıyor. Müslüman alemi tarafından merakla beklenen Miraç Kandili’nin ne zaman olduğu herkes tarafından merakla araştırılıyor. Miraç Kandili’nin hangi gün olduğu Müslümanlar tarafından merakla araştırılıyor.
2021 yılına girilmesiyle beraber üç ayların başlaması ile Miraç Kandili için kısa bir zaman kaldı. Yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili herkes tarafından sabırsızlıkla beklenmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre İslam aleminin Allah’a yükseliş ve arınma olarak kabul ettiği Miraç Kandili 2021 yılının Mart ayına denk gelmektedir. 5 vakit namazın farz olduğu Miraç Kandili’nin hangi güne denk geldiği herkes tarafından merakla araştırılıyor.
Miraç Kandili ne zaman?
2021 yılındaki kandiller
10 Mart 2021: Miraç Kandili
27 Mart 2021 Berat Kandili
17 Ekim 2021 Mevlid Kandili