10 Kasım'da resmi tatil mi olacak? 10 Kasım Salı günü açık olacak kurumlar

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 yılında hayata gözlerini yumdu. Ülkemizde her yıl 10 Kasım Atatürk’ü anma programları düzenlenmektedir. Yarın düzenlenecek anma törenleri öncesi vatandaşlar 10 Kasım’da resmi tatil olacak mı sorularını araştırmaya başladı.

10 Kasım nedir, 10 Kasım’ın anlamı nedir?

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanı ve lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım tarihi nedeniyle her yıl anma programları düzenlenmektedir. Ülkemizde bu tarihte her yıl bayraklar yarıya kadar indirilir, Atatürk’ün kabrinin bulunduğu Anıtkabir’e ziyaretler düzenlenir.

10 Kasım okullar tatil mi?

10 Kasım bankalar açık mı?

10 Kasım Atatürk’ün anma programları kapsamında ülke çapında tüm okullarda törenler düzenlenir. Bu nedenle okullarda eğitim öğretime ara verilmez.

10 Kasım tarihinde kamu veya özel bankalar fark etmeksizin tüm bankalar mesaiye devam eder. 10 Kasım resmi tatil değildir. Bu nedenle tüm işletme ve kurumlar görevlerine devam eder.

10 Kasım hastaneler açık mı?

10 Kasım tarihi dışında resmi tatillerde de hastaneler açıktır. Bu nedenle 10 Kasım tarihinde de açık olacaktır.

10 Kasım 2020 resmi kurumlar ve devlet daireleri açık mı?

10 Kasım resmi tatil olmadığı için tüm resmi kurum ve devlet daireleri açıktır.